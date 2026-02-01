Bad Bunny busca hacer historia en los Premios Grammy 2026

Falta menos de dos semanas para que Bad Bunny regrese a la Argentina tras casi cuatro años de ausencia, en el marco de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, con tres shows sucesivos en el Estadio River Plate. Sin embargo, el cantante puertorriqueño de trap latino y reggaetón sueña con que hoy sea su gran noche en la gala anual de la música con la entrega de los premios Grammy, que llega a su edición número 68.
Todas las miradas estarán puestas en la alfombra roja y el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles, en una ceremonia que podrá verse en vivo por TNT y la plataforma HBO Max para América Latina con la previa conducida por Lety Sahagún y Heisel Mora desde las 21. Ese segmento atrae tanto interés como la premiación en sí por el desfile de artistas luciendo modelos exclusivos, atractivos y que llaman la atención, más aún que sus propias canciones en algunos casos. La transmisión de la gala como tal comenzará una hora más tarde y el evento quedará disponible en HBO Max por dos semanas para revivir los momentos más memorables.
Bad Bunny llega con seis nominaciones sobre sus espaldas, en un pelotón del tercer puesto en cantidad de candidaturas que comparte con Sabrina Carpenter, Leon Thomas y el ingeniero de grabación y edición Serban Ghenea. Su gran contendiente es Kendrick Lamar, que encabeza el ráting con nueve postulaciones y aspira a repetir -por segundo año consecutivo- como el máximo ganador de los Grammy.
Con su cosecha de candidaturas, Lamar alcanza la cifra de 66 nominaciones, de las cuales ya acumula 22 estatuillas. En esta oportunidad, compite en las categorías principales: Grabación del Año y Canción del Año por “Luther”; por su dueto con SZA, y en Álbum del Año por su disco “GNX”.
En el segundo escaño aparecen Lady Gaga (llega así a las 45 nominaciones, de las que consiguió 14 premios) y los productores Jack Antonoff y Cirkut, con siete postulaciones cada uno. La vocalista figura con “Abracadabra” (Grabación y Canción del Año) y “Mayhem” (Álbum del Año) y estas múltiples postulaciones marca un gran regreso a la industria musical luego de haber sido tentada -sin demasiada suerte- por la pantalla grande.
La noche tendrá doble presencia argentina en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana, con “Naiki”, de la rosarina Nicki Nicole; y “Eub Deluxe”, del porteño Trueno. Sin embargo, todas las apuestas apuntan a que nadie le podrá arrebatar el galardón a Bad Bunny.
Otros nombres nacionales que figuran son los de Ca7riel & Paco Amoroso, con “Papota” y Fito Páez, con “Novela”, ambos en Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino, un rubro en el que compiten contra “Genes rebeldes” de Aterciopelados; “Astropical”, de Bomba Estéreo y Rawayana; y “Algorritmo”, de Los Wizzards.
Entre las figuras tradicionales del jazz que aparecen en las nóminas están Chick Corea, Paquito D’Rivera, Gonzalo Rubalcaba y el dúo que conforman la vocalista Dee Dee Bridgewater y el pianista Bill Charlap, quienes el 12 de marzo estarán en el teatro Coliseo de la Capital Federal.
Selena Gómez, Miley Cyrus, Mariah Carey, Cardi B, Willie Nelson, Linkin Park y Dream Theater son protagonistas reconocidos en sus respectivas categorías. Natalia Lafourcade con “Cancionera” y Alejandro Sanz con “Y ahora qué” aparecen en mejor disco de pop latino.
El más influyente
Pese a que tiene cuesta que repechar, Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real de Bad Bunny) no se rinde. 2025 fue el año más importante de su carrera y lo coronó siendo elegido a la cabeza de las estrellas pop mundiales más importantes e influyentes por la revista Billboard por delante de Taylor Swift, y sus rivales de esta noche (incluidos Carpenter y Lamar). También fue el artista más escuchado de Spotify a nivel mundial por cuarto año seguido. A eso sumó el año pasado su aparición en pantalla en la película “Happy Gilmore 2”.
Para la publicación especializada fue determinante el lanzamiento de “Un verano sin tí”, que encabezó el Billboard 200, hasta su reciente “Pitorro de coco”, con una reformulación de su estética. Su último álbum, que le da nombre a su gira global, significó la reivindicación de la identidad y la cultura puertorriqueña, e integra la lista de los 25 mejores discos de música latina.
Para los Grammy, figura en Álbum del Año (con la singularidad de que todas sus canciones sin en español), Canción del Año y Grabación del Año, con su sencillo “DtMF”. La última vez que un tema no cantado en inglés se impuso en su categoría fue con “Volare” en 1959.
Esa proyección en términos de audiencia le valieron ser el primer solista latino que va a actuar dentro de una semana en el entretiempo del Super Bowl, la final de fútbol americano que enfrentará a New England Patriots con los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
Su designación levantó la ira del presidente Donald Trump, quien no asistirá al juego en señal de protesta tanto contra Bad Bunny como al grupo Green Day, que estará antes de que comience la disputa deportiva, de marcada posición critica acerca de la administración republicana.
“Estoy en contra de ellos. Creo que es una elección terrible. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”, aseveró el mandatario, según publicó el New York Post.
Lo cierto es que la última producción del puertorriqueño bien puede leerse en una clave de rechazo a las políticas antimigratorias norteamericanas y de persecución abierta que impulsa la Casa Blanca, ya que sus canciones defienden su origen.
“Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y recorrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, ¡que seremos el halftime show del Super Bowl!”, afirma el cantante en una publicidad de Apple Music de hace pocos días.
El gran candidato
Si Lamar consigue cuatro estatuillas, marcará un nuevo récord en el universo del rap, ya que superaría a las 24 de Kanye West y a las 25 Jay-Z. Aparte de los otros cantantes mencionados, el californiano de 38 años está también en la mira de Bruno Mars (de la mano de “APT”) y de Billie Eilish (con “Flores salvajes”), que buscan consolidar su propio nuevo momento de esplendor.
Sus aspiraciones van más allá: si logra el pleno de nueve nominaciones-nuevepremios, igualará a Georg Solti en 31 gramófonos y quedará a tiro de pelearle la hegemonía a futuro a Beyoncé, la reina con 35. La lista de candidatos tiene también a Doechii, a Rosé y a la popular producción de Netflix “Cazadores de Demonios del Kpop”, cuyo grupo ficticio de animación Huntr/x defiende la canción “Golden”, que ganó los Globo de Oro y los Critics Choice y que puja por el Oscar.
Es un fenómeno muy particular de cruce entre el cine y lo estrictamente musical, que tiene otras expresiones en las postulaciones a los Grammy de temas de “Tron: Ares”, “Pecadores” (con tres candidaturas) y el documental “Elton John: Never Too Late”, para construir un puente a las plataformas de streaming en el rubro Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.
Por aparte, se elegirá a la Mejor Película Musical, en la cual disputan “Devo”; “Live at the Royal Albert Hall”, de Raye; “Relentless”, con Diane Warren; “Music by John Williams” sobre el multipremiado ganador del Oscar y “Piece by Piece”, con Pharrell Williams.
Casi un centenar
La fiesta será conducida nuevamente por el comediante Trevor Noah, en su sexta aparición como anfitrión, además de ser el productor ejecutivo de la noche que contará entre los presentadores a Chappell Roan, Doechii, KAROL G, Mumford & Sons, Sam Smith y Harry Styles, y donde se esperan espectáculos musicales y mucho brillo a cargo de Carpenter, KATSEYE, The Marias, Pharrell Williams, Clipse y Justin Bieber, entre otros.
Además, habrá un segmento especial donde se presentarán los ocho nominados al codiciado reconocimiento al Mejor Artista Nuevo: Addison Rae, Alex Warren, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean y SOMBR.
En el segmento In Memoriam. en honor a D’Angelo, Ozzy Osbourne, Roberta Flack y otros artistas que han fallecido en el último año, intervendrán Reba McEntire, Brandy Clark, Lukas Nelson, Lauryn Hill, Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash Will.
Los ganadores son elegidos por los miembros votantes de la Academia de la Grabación de Estados Unidos, que reúne a artistas, compositores, productores, ingenieros y creadores musicales. En total hay 95 categorías en juego, incluyendo dos nuevas: Mejor Álbum de Country Tradicional y Mejor Portada de Álbum, incorporaciones que amplían el espectro de reconocimientos apuntando a respetar los estilos tradicionales y la innovación artística en tiempos de Inteligencia Artificial y algorritmos.