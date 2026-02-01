Bad Bunny busca hacer historia en los Premios Grammy 2026

Todas las miradas estarán puestas en la alfombra roja y el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles, en una ceremonia que podrá verse en vivo por TNT y la plataforma HBO Max para América Latina con la previa conducida por Lety Sahagún y Heisel Mora desde las 21. Ese segmento atrae tanto interés como la premiación en sí por el desfile de artistas luciendo modelos exclusivos, atractivos y que llaman la atención, más aún que sus propias canciones en algunos casos. La transmisión de la gala como tal comenzará una hora más tarde y el evento quedará disponible en HBO Max por dos semanas para revivir los momentos más memorables.