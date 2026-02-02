"¿Cuándo es la fiesta más salvaje?": el polémico correo de Elon Musk a Jeffrey Epstein

Un representante de la compañía de Branson declaró que “cualquier contacto que Richard y Joan Branson tuvieron con Epstein tuvo lugar en solo unas pocas ocasiones hace más de 12 años, y se limitó a encuentros grupales o de negocios”, según informes de los medios estadounidenses. “Richard cree que las acciones de Epstein fueron abominables y apoya el derecho a la justicia para sus numerosas víctimas”, añadió. El portavoz aseguró que Branson nunca habría utilizado el término “harén” si se hubieran conocido todos los hechos y que simplemente estaba repitiendo una palabra utilizada por Epstein.