La AFA confirmó al árbitro para el primer partido de local de Atlético Tucumán

El encuentro entre el “Decano” y Central Córdoba, correspondiente a la fecha interzonal y programado para este martes a las 22.15, será dirigido por Andrés Gariano, quien fue designado como árbitro principal. En las líneas lo acompañarán Manuel Sánchez como asistente 1 y Federico Cano como asistente 2, mientras que Maximiliano Manduca cumplirá funciones como cuarto árbitro.