La AFA confirmó al árbitro para el primer partido de local de Atlético Tucumán

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las designaciones arbitrales para la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 y Atlético Tucumán ya conoce al equipo que impartirá justicia en su primer partido como local en el certamen.
El encuentro entre el “Decano” y Central Córdoba, correspondiente a la fecha interzonal y programado para este martes a las 22.15, será dirigido por Andrés Gariano, quien fue designado como árbitro principal. En las líneas lo acompañarán Manuel Sánchez como asistente 1 y Federico Cano como asistente 2, mientras que Maximiliano Manduca cumplirá funciones como cuarto árbitro.
En cuanto al uso de la tecnología, el VAR estará a cargo de Álvaro Carranza, con Nahuel Viñas como asistente del sistema.
El duelo marcará la presentación de Atlético Tucumán ante su gente en el Apertura, luego del debut en Mendoza, y será uno de los partidos destacados de la jornada del martes por la noche.
El encuentro será transmitido en vivo por la señal de TNT Sports. Hacé click acá para conocer el cronograma completo de la fecha y los árbitros designados para cada partido.