Tuqui 10: conocé los resultados del sorteo de este domingo 1 de febrero

El sorteo Tuqui 10 N° 164, realizado este domingo 1 de febrero, dejó vacante el pozo millonario de más de $177 millones, mientras que el Seguro Sale tuvo un ganador en Las Talitas. El próximo sorteo será el 8 de febrero, con cartón naranja.
La Caja Popular de Ahorros realizó este domingo 1 de febrero el sorteo N° 164 del Tuqui 10, uno de los juegos más populares de Tucumán. En esta oportunidad, el pozo principal no tuvo ganadores, por lo que el monto acumulado seguirá creciendo de cara al próximo sorteo.
Pozo millonario vacante y números sorteados
El pozo millonario, que ascendía a $177.739.834,88, quedó vacante, ya que ningún apostador logró acertar los diez números.
Los números sorteados fueron:
02 – 04 – 06 – 09 – 12 – 14 – 16 – 19 – 21 – 22
El sorteo correspondió al domingo 1 de febrero de 2026 y los premios podrán cobrarse hasta el 13 de febrero.
Seguro Sale: hubo un ganador en Las Talitas
En el apartado Seguro Sale, sí hubo un ganador. El premio fue de $10.646.917,12 y quedó en manos de un apostador de Las Talitas.
Los números del Seguro Sale fueron:
03 – 06 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22
El cartón ganador fue el número 056685.
Diez premios de $700.000
Además, el Tuqui 10 repartió 10 premios de $700.000 correspondientes al número de cartón. Los cartones beneficiados fueron:
050930 – 014344 – 088205 – 024653 – 021755 – 078064 – 041395 – 079919 – 093969 – 058284
Sorteo especial y premios adicionales
En el sorteo especial, cinco personas resultaron ganadoras de premios en efectivo:
Silvia Martínez
Antonia Brito
Hortencia Sequeira
Lourdes Cancelleri
Camilo Sotelo
Cada uno recibió $200.000, con la posibilidad de duplicar el premio si se encontraba presente al momento del sorteo.
Próximo sorteo del Tuqui 10
El próximo sorteo del Tuqui 10 será el domingo 8 de febrero, con cartón naranja, y un pozo que continuará en aumento tras haber quedado vacante el premio mayor.