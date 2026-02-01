Secciones
Tuqui 10: conocé los resultados del sorteo de este domingo 1 de febrero

El próximo sorteo será el 8 de febrero, con cartón naranja.

Hace 12 Min

El sorteo Tuqui 10 N° 164, realizado este domingo 1 de febrero, dejó vacante el pozo millonario de más de $177 millones, mientras que el Seguro Sale tuvo un ganador en Las Talitas. El próximo sorteo será el 8 de febrero, con cartón naranja.

La Caja Popular de Ahorros realizó este domingo 1 de febrero el sorteo N° 164 del Tuqui 10, uno de los juegos más populares de Tucumán. En esta oportunidad, el pozo principal no tuvo ganadores, por lo que el monto acumulado seguirá creciendo de cara al próximo sorteo.

Pozo millonario vacante y números sorteados

El pozo millonario, que ascendía a $177.739.834,88, quedó vacante, ya que ningún apostador logró acertar los diez números.

Los números sorteados fueron:

02 – 04 – 06 – 09 – 12 – 14 – 16 – 19 – 21 – 22

El sorteo correspondió al domingo 1 de febrero de 2026 y los premios podrán cobrarse hasta el 13 de febrero.

Seguro Sale: hubo un ganador en Las Talitas

En el apartado Seguro Sale, sí hubo un ganador. El premio fue de $10.646.917,12 y quedó en manos de un apostador de Las Talitas.

Los números del Seguro Sale fueron:

03 – 06 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22

El cartón ganador fue el número 056685.

Diez premios de $700.000

Además, el Tuqui 10 repartió 10 premios de $700.000 correspondientes al número de cartón. Los cartones beneficiados fueron:

050930 – 014344 – 088205 – 024653 – 021755 – 078064 – 041395 – 079919 – 093969 – 058284

Sorteo especial y premios adicionales

En el sorteo especial, cinco personas resultaron ganadoras de premios en efectivo:

Silvia Martínez

Antonia Brito

Hortencia Sequeira

Lourdes Cancelleri

Camilo Sotelo

Cada uno recibió $200.000, con la posibilidad de duplicar el premio si se encontraba presente al momento del sorteo.

Próximo sorteo del Tuqui 10

El próximo sorteo del Tuqui 10 será el domingo 8 de febrero, con cartón naranja, y un pozo que continuará en aumento tras haber quedado vacante el premio mayor.

