Secciones
DeportesVóley

En un partidazo, Monteros Vóley ganó el clásico y sigue tercero en La Liga

El “Naranja” venció 3-2 a Tucumán de Gimnasia en un duelo vibrante, cerró el Tour 4 con puntaje ideal y se mantiene en el podio de la Liga de Voleibol Argentina.

LOS FESTEJOS. La victoria del día de hoy posiciona al club monterizo como uno de los animadores de la liga | FOTO: Michelin Andújar LOS FESTEJOS. La victoria del día de hoy posiciona al club monterizo como uno de los animadores de la liga | FOTO: Michelin Andújar
Hace 1 Hs

Monteros Vóley volvió a demostrar carácter, jerarquía y temple en los momentos decisivos. En un partido maratónico y cargado de emociones, el equipo dirigido por Leonardo Patti derrotó 3-2 a Tucumán de Gimnasia, con parciales de 23-25, 25-22, 25-11, 22-25 y 17-15, y se quedó con el clásico tucumano para sostenerse en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Voleibol Argentina.

PIEZA CLAVE. Federico Pereyra (18) es uno de los jugadores más importantes que tiene Monteros Voley | FOTO: FOTO: Michelin Andújar. PIEZA CLAVE. Federico Pereyra (18) es uno de los jugadores más importantes que tiene Monteros Voley | FOTO: FOTO: Michelin Andújar.

El encuentro fue palo y palo desde el inicio. El "Naranja" logró marcar diferencias en los comienzos de cada set, aunque sobre el cierre del primero y del cuarto parcial perdió consistencia y permitió la reacción del rival, que estiró la definición hasta el tie-break.

La gran figura de la noche fue Nahuel “el Sicario” Rojas. Con el brazo encendido, el atacante fue el máximo anotador del partido con 31 puntos, incluidos 2 aces y 6 bloqueos, y resultó determinante tanto en ataque como en acciones defensivas clave durante los pasajes de mayor tensión.

LA FIGURA. Rojas (17) fue el mejor jugador del día para el club monterizo. FOTO: Michelin Andújar. LA FIGURA. Rojas (17) fue el mejor jugador del día para el club monterizo. FOTO: Michelin Andújar.

Más allá del rendimiento individual, Monteros mostró solidez colectiva, variantes ofensivas y una fortaleza mental decisiva para sostenerse en partido. El tercer set, ganado con contundencia por 25-11, marcó la mayor diferencia de puntos del encuentro y reflejó el dominio del “Naranja” en su mejor tramo del juego.

Con esta victoria, Monteros Vóley cerró el Tour 4 con tres triunfos en tres presentaciones, un balance perfecto que ratifica su gran presente y lo consolida como uno de los protagonistas de la temporada. El clásico ganado no solo suma en la tabla, sino que refuerza la confianza del plantel de cara a la recta decisiva del torneo.

Temas MonterosMonteros VoleyLiga Argentina de Voley Masculino
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán
2

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?
3

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán
4

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”
5

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”
6

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”

Más Noticias
Sonríe Hugo Colace: la CD de Atlético confirmó que el octavo refuerzo llega a mañana a Tucumán

Sonríe Hugo Colace: la CD de Atlético confirmó que el octavo refuerzo llega a mañana a Tucumán

Murió Guillermo Salatino: su último posteo y los emotivos mensajes de despedida

Murió Guillermo Salatino: su último posteo y los emotivos mensajes de despedida

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Comentarios