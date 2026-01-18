En un partidazo, Monteros Vóley ganó el clásico y sigue tercero en La Liga

Monteros Vóley volvió a demostrar carácter, jerarquía y temple en los momentos decisivos. En un partido maratónico y cargado de emociones, el equipo dirigido por Leonardo Patti derrotó 3-2 a Tucumán de Gimnasia, con parciales de 23-25, 25-22, 25-11, 22-25 y 17-15, y se quedó con el clásico tucumano para sostenerse en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Voleibol Argentina.
El encuentro fue palo y palo desde el inicio. El "Naranja" logró marcar diferencias en los comienzos de cada set, aunque sobre el cierre del primero y del cuarto parcial perdió consistencia y permitió la reacción del rival, que estiró la definición hasta el tie-break.
La gran figura de la noche fue Nahuel “el Sicario” Rojas. Con el brazo encendido, el atacante fue el máximo anotador del partido con 31 puntos, incluidos 2 aces y 6 bloqueos, y resultó determinante tanto en ataque como en acciones defensivas clave durante los pasajes de mayor tensión.
Más allá del rendimiento individual, Monteros mostró solidez colectiva, variantes ofensivas y una fortaleza mental decisiva para sostenerse en partido. El tercer set, ganado con contundencia por 25-11, marcó la mayor diferencia de puntos del encuentro y reflejó el dominio del “Naranja” en su mejor tramo del juego.
Con esta victoria, Monteros Vóley cerró el Tour 4 con tres triunfos en tres presentaciones, un balance perfecto que ratifica su gran presente y lo consolida como uno de los protagonistas de la temporada. El clásico ganado no solo suma en la tabla, sino que refuerza la confianza del plantel de cara a la recta decisiva del torneo.