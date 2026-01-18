En un partidazo, Monteros Vóley ganó el clásico y sigue tercero en La Liga

Monteros Vóley volvió a demostrar carácter, jerarquía y temple en los momentos decisivos. En un partido maratónico y cargado de emociones, el equipo dirigido por Leonardo Patti derrotó 3-2 a Tucumán de Gimnasia, con parciales de 23-25, 25-22, 25-11, 22-25 y 17-15, y se quedó con el clásico tucumano para sostenerse en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Voleibol Argentina.