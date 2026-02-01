Conmoción en el rugby argentino: murió un histórico médico de Los Pumas en un trágico accidente

El hecho ocurrió el jueves por la mañana, cerca de las 11, en la intersección de la rambla Claudia Williman y la calle Capricornio. Moyano caminaba por la vereda cuando un automóvil despistó, se subió a la acera y lo embistió, dejándolo atrapado debajo del vehículo. Personal policial y de emergencia intervino de inmediato para asistirlo y trasladarlo a un sanatorio de Maldonado.