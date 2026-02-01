Conmoción en el rugby argentino: murió un histórico médico de Los Pumas en un trágico accidente
Juan Elmo Moyano, referente del seleccionado en las décadas del 80 y 90, falleció en Punta del Este tras ser atropellado mientras caminaba por la rambla. Tenía 78 años y una extensa trayectoria ligada al deporte.
El rugby argentino atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Juan Elmo Moyano, histórico médico vinculado a Los Pumas, que falleció tras ser atropellado mientras caminaba por la rambla de Playa Mansa, en Punta del Este. Tenía 78 años y una trayectoria que dejó huella en varias generaciones del deporte.
El hecho ocurrió el jueves por la mañana, cerca de las 11, en la intersección de la rambla Claudia Williman y la calle Capricornio. Moyano caminaba por la vereda cuando un automóvil despistó, se subió a la acera y lo embistió, dejándolo atrapado debajo del vehículo. Personal policial y de emergencia intervino de inmediato para asistirlo y trasladarlo a un sanatorio de Maldonado.
El ex médico del seleccionado argentino ingresó con fracturas en la cadera y en el brazo izquierdo, además de un traumatismo craneoencefálico severo. Pese al esfuerzo del equipo médico, falleció como consecuencia de las graves lesiones.
El conductor del vehículo fue identificado como Horacio Guillot Navarro, de 22 años, quien dio positivo en el test de alcoholemia con 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre. La Justicia uruguaya lo imputó por homicidio culposo en calidad de autor y dispuso una serie de medidas cautelares, entre ellas arresto domiciliario nocturno y la prohibición de conducir vehículos motorizados por 120 días, mientras la causa continúa su curso.
La noticia tomó mayor repercusión pública durante el fin de semana, cuando comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida en redes sociales. Uno de los primeros comunicados oficiales fue el de Deportiva Francesa, club en el que Moyano desarrolló gran parte de su vida deportiva y dirigencial.
Conocido en el ambiente como “El Mito”, Moyano había llegado a la institución tras su paso por SITAS y Los Matreros. En Deportiva Francesa fue jugador, médico, entrenador, dirigente y presidente. Además, integró el cuerpo médico de selecciones de la URBA y de la UAR, hasta formar parte del staff de Los Pumas durante las décadas del 80 y principios de los 90.
Desde el club destacaron especialmente su rol formador y su compromiso permanente. “Nos formó y nos transmitió el cariño por nuestros colores; nos enseñó a representar al club tanto en el país como en el exterior”, expresaron en el mensaje de despedida, en el que también resaltaron su vocación humana y su cercanía con distintas generaciones.
Hasta sus últimos días, Moyano seguía activo en la vida institucional: integraba la comisión directiva y participaba de los encuentros de la Agrupación de Veteranos del Rugby URBA, además de colaborar en la organización de los tradicionales almuerzos del club.
Su muerte generó una fuerte conmoción en el mundo del rugby argentino, que hoy despide a una figura clave, respetada por su trayectoria profesional y, sobre todo, por el legado humano que dejó dentro y fuera de la cancha.