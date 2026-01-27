Los Pumas ya tienen agenda para 2026 en Argentina: sedes confirmadas y calendario definido

El calendario en casa se pondrá en marcha en julio, dentro del Nations Championship. El debut será el 4 de julio en Córdoba, donde Los Pumas recibirán a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes. Una semana más tarde, el 11 de julio, el equipo volverá a presentarse en San Juan frente a Gales, en el Bicentenario, una plaza ya habitual para el seleccionado. El cierre de esa ventana será el 18 de julio en Santiago del Estero, con Inglaterra como rival en el estadio Único Madre de Ciudades, donde el equipo mantiene un historial perfecto.