Los Pumas ya tienen agenda para 2026 en Argentina: sedes confirmadas y calendario definido

La espera terminó y el 2026 empieza a tomar forma para Los Pumas. La Unión Argentina de Rugby confirmó el fixture de este año y, sobre todo, las sedes de los seis encuentros que el seleccionado disputará en el país, en una temporada que combinará el flamante Nations Championship con test-matches de alto nivel ante Sudáfrica y Australia.
El calendario en casa se pondrá en marcha en julio, dentro del Nations Championship. El debut será el 4 de julio en Córdoba, donde Los Pumas recibirán a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes. Una semana más tarde, el 11 de julio, el equipo volverá a presentarse en San Juan frente a Gales, en el Bicentenario, una plaza ya habitual para el seleccionado. El cierre de esa ventana será el 18 de julio en Santiago del Estero, con Inglaterra como rival en el estadio Único Madre de Ciudades, donde el equipo mantiene un historial perfecto.
La actividad en Argentina continuará en agosto con un test-match de alto impacto. El 8 de ese mes, Sudáfrica visitará el país para jugar un único encuentro en el estadio José Amalfitani de Vélez, una cancha histórica para el rugby argentino y con numerosos antecedentes ante potencias del hemisferio sur.
El cierre de la gira en casa llegará con una serie de dos partidos frente a Australia. El primer cruce será el 29 de agosto en Jujuy, en el estadio 23 de Agosto, una sede en la que Los Pumas ganaron las dos veces que se presentaron. La revancha se disputará el 5 de septiembre en Mendoza, en el Malvinas Argentinas, otro escenario habitual dentro del recorrido federal del seleccionado.
Tras la etapa en Argentina, Los Pumas completarán el Nations Championship con la gira europea de noviembre, en la que visitarán a Irlanda, Italia y Francia, antes del fin de semana de finales que se jugará en Twickenham, Londres, entre el 27 y el 29 de noviembre.
La venta de entradas para los partidos en el país todavía no tiene fechas confirmadas. Desde la organización adelantaron que la información se dará a conocer próximamente y que la comercialización será exclusiva a través de Ticketek.
Calendario de Los Pumas en Argentina - 2026
- 4 de julio: vs Escocia - 16 - Córdoba (Nations Championship)
- 11 de julio: vs Gales - 16 - San Juan (Nations Championship)
- 18 de julio: vs Inglaterra - 16 - Santiago del Estero (Nations Championship)
- 8 de agosto: vs Sudáfrica - 16 - Buenos Aires, Vélez (Test-match)
- 29 de agosto: vs Australia - 16 - Jujuy (Test-match)
- 5 de septiembre: vs Australia - 18 - Mendoza (Test-match)