Tres derrotas seguidas en un debut cuesta arriba para Los Pumas 7s en Singapur

Los Pumas 7s arrancaron el Seven de Singapur con una jornada que dejó mucha frustración. El equipo argentino no logró sostener ventajas y cerró la fase de grupos con tres derrotas ajustadas frente a Australia, Nueva Zelanda y Francia, un arranque muy lejos de lo que había mostrado en la etapa anterior del Circuito Mundial.
El estreno fue ante Australia, en un partido intenso y de ida y vuelta. Los oceánicos sacaron diferencias temprano y llegaron a ponerse 19-0, pero Argentina reaccionó antes del descanso con una buena acción colectiva que terminó en try de Marcos Moneta. En el complemento, el equipo volvió a acercarse con una conquista de Santiago Mare y las conversiones de Joaquín Pellandini, aunque no alcanzó y fue 19-14 para Australia, con punto bonus incluido para los dirigidos por Santiago Gómez Cora.
El segundo compromiso fue todavía más cambiante. Frente a Nueva Zelanda, Argentina mostró uno de sus mejores pasajes del día y se fue al descanso arriba en el marcador. Santino Zangara abrió la cuenta apenas iniciado el encuentro y luego llegaron los tries de Santiago Vera Feld, Moneta y Eliseo Morales. Sin embargo, algunas imprecisiones defensivas y la efectividad rival en las conversiones inclinaron el resultado en la última jugada con una derrota 26-20 ante un rival histórico en la modalidad, en lo que fue la caída número 89 frente a los neozelandeses en 109 enfrentamientos.
El cierre del grupo volvió a dejar la misma sensación. Ante Francia, campeón olímpico vigente, Los Pumas 7s comenzaron mejor y tomaron ventaja rápida con dos tries de Zangara. Francia descontó sobre el final de la primera etapa y, tras un segundo tiempo muy disputado, volvió a golpear en los instantes finales para quedarse con el triunfo por 19-15. Zangara, con tres conquistas, fue uno de los nombres más destacados de la jornada.
De esta manera, Argentina cerró la fase inicial sin victorias en Singapur, lejos de la expectativa que había generado el subcampeonato conseguido en Ciudad del Cabo. Este domingo, desde la 1.44, el seleccionado volverá a salir a la cancha para disputar las semifinales por el quinto puesto, donde se medirá ante España, con el objetivo de cerrar la etapa de la mejor manera posible y recuperar sensaciones de cara a lo que viene en el Circuito Mundial.