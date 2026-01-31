Tres derrotas seguidas en un debut cuesta arriba para Los Pumas 7s en Singapur

El segundo compromiso fue todavía más cambiante. Frente a Nueva Zelanda, Argentina mostró uno de sus mejores pasajes del día y se fue al descanso arriba en el marcador. Santino Zangara abrió la cuenta apenas iniciado el encuentro y luego llegaron los tries de Santiago Vera Feld, Moneta y Eliseo Morales. Sin embargo, algunas imprecisiones defensivas y la efectividad rival en las conversiones inclinaron el resultado en la última jugada con una derrota 26-20 ante un rival histórico en la modalidad, en lo que fue la caída número 89 frente a los neozelandeses en 109 enfrentamientos.