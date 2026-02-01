“Alcahuete no soy”: la respuesta del Chaqueño Palavecino a las cantantes tras el cruce en Cosquín

Tras haber compartido escenario con el presidente Javier Milei en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, el Chaqueño Palavecino quedó en el centro de la polémica. Las críticas se intensificaron días después durante el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, cuando las cantantes Luciana Jury y Susy Shock cuestionaron su gesto y lo calificaron como un “alcahuete del poder”.