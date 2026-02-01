“Alcahuete no soy”: la respuesta del Chaqueño Palavecino a las cantantes tras el cruce en Cosquín

Tras haber compartido escenario con el presidente Javier Milei en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, el Chaqueño Palavecino quedó en el centro de la polémica. Las críticas se intensificaron días después durante el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, cuando las cantantes Luciana Jury y Susy Shock cuestionaron su gesto y lo calificaron como un “alcahuete del poder”.
Este sábado, el histórico referente del folklore argentino salió a responder con dureza. En una entrevista con Radio Mitre, rechazó las acusaciones y minimizó a sus detractoras.
“Alcahuete no soy. Yo canto y hago vibrar a la gente, hago lo que Dios me ha dado”, afirmó.
“Es el presidente de los argentinos”
Palavecino defendió su decisión de invitar a Milei al escenario y sostuvo que no hizo nada fuera de lo habitual.
“Sé que canté con el presidente, como hice con otras autoridades”, explicó, y recordó encuentros a lo largo de su carrera con Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Néstor Kirchner, aunque aclaró que en esos casos ninguno subió a cantar.
“El presidente de los argentinos merece respeto. No hice nada malo: cantar”, insistió el músico.
“No sé quiénes son”
El Chaqueño también respondió de manera directa a Luciana Jury y Susy Shock, quienes lo habían cuestionado públicamente en Cosquín.
“Lo que menos he tratado de ser en mi vida es ser alcahuete. Tratar de hacer las cosas como me nacen”, remarcó, antes de lanzar una frase que profundizó la polémica:
“Aparte no sé quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho”.
Cómo fue el momento con Milei en Jesús María
En otro tramo de la entrevista, Palavecino relató cómo se dio la escena que generó el revuelo. Según contó, se acercó al palco de invitados para saludar al mandatario, quien le pidió que interpretara Amor salvaje.
“Le dije que venga y cante, como un cantor más. Siempre invitamos gente”, recordó. Milei, según relató, le pidió que “no le haga pasar papelones” antes de subir al escenario.
“El canto es un momento lindo para compartir. Estaba tan contento, saltaba de alegría”, afirmó Palavecino, y agregó que luego el Presidente le envió un mensaje agradecido: “Tenía una adrenalina tremenda”.
El contraste con Cosquín y el rechazo del público
El cruce con las cantantes se produjo durante una de las noches más tensas del Festival de Cosquín. Luciana Jury, sobrina de Leonardo Favio, fue abucheada por parte del público tras realizar un discurso político, utilizar lenguaje inclusivo y criticar al macrismo y al gobierno de Milei. Al intentar cantar un tema más, la respuesta fue un contundente “no”.
Las críticas al Chaqueño llegaron cuando Jury invitó al escenario a Susy Shock, quien lanzó la frase que encendió la polémica:
“Gracias porque es un folklore que no es ningún alcahuete del poder de turno”.
La diferencia en la reacción del público fue evidente: mientras Milei se retiró ovacionado del escenario en Jesús María, la presentación de Jury terminó en un clima de fuerte rechazo, profundizando el debate sobre política, folklore y escenario.