¿Inter Miami a la Libertadores?: qué dijo el presidente de CONMEBOL sobre la posibilidad de ver a Messi en el torneo

Alejandro Domínguez volvió a referirse al debate por la incorporación de clubes de la MLS y México al máximo certamen sudamericano y aclaró de qué depende que esa idea avance.

ILUSIÓN. Alejandro Domínguez aseguró que la Libertadores sigue siendo un referente mundial y recordó que la participación de clubes de Concacaf depende de acuerdos institucionales.
La oportunidad de que Lionel Messi dispute la Copa Libertadores con la camiseta del Inter Miami, volvió a instalarse en la agenda del fútbol continental. El tema se reactivó luego de las declaraciones de Jorge Más, uno de los propietarios del club estadounidense, y tuvo una respuesta directa del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

En el marco del lanzamiento del Mundial Femenino Brasil 2027, el dirigente paraguayo fue consultado por la eventual incorporación de equipos de Estados Unidos y México a la máxima competencia sudamericana. Su postura fue clara y afirma que el debate no depende de la Conmebol. “Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado y somos muy respetuosos de las demás confederaciones”, señaló.

Domínguez recordó que no se trata de una idea nueva y que existen antecedentes concretos. Los clubes mexicanos participaron de la Libertadores entre 1998 y 2016, con campañas destacadas como las finales alcanzadas por Cruz Azul en 2001 y Tigres en 2015. “La puerta quedó abierta. Ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2017, aunque su última participación fue en 2016. Si quieren regresar, tienen que hacerlo a través de la Concacaf”, remarcó.

Más allá de las cuestiones institucionales, el presidente de la Conmebol destacó el peso del torneo. “Es un honor que equipos de otras confederaciones tengan a la Copa Libertadores como referente de la competición internacional y mundial”, expresó, una frase que reavivó la ilusión en Miami y también entre los fanáticos del fútbol sudamericano.

El deseo del Inter Miami no es nuevo. Más reconoció públicamente que le gustaría ver a su club compitiendo en la Libertadores y sostuvo que los campeones de la MLS y de la Liga MX podrían ser merecedores de un cupo, recordando los antecedentes de los equipos mexicanos. Desde el cuerpo técnico, Javier Mascherano también admitió el atractivo que tendría disputar el certamen, aunque aclaró que la decisión no está en manos del club.

La historia respalda la discusión. Además de los equipos mexicanos, clubes de la MLS como DC United participaron en torneos organizados por la Conmebol, como la Copa Merconorte y la Copa Sudamericana, donde incluso lograron avanzar a instancias de eliminación directa.

