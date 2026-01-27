¿Inter Miami a la Libertadores?: qué dijo el presidente de CONMEBOL sobre la posibilidad de ver a Messi en el torneo

El deseo del Inter Miami no es nuevo. Más reconoció públicamente que le gustaría ver a su club compitiendo en la Libertadores y sostuvo que los campeones de la MLS y de la Liga MX podrían ser merecedores de un cupo, recordando los antecedentes de los equipos mexicanos. Desde el cuerpo técnico, Javier Mascherano también admitió el atractivo que tendría disputar el certamen, aunque aclaró que la decisión no está en manos del club.