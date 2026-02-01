Secciones
Carlos Alcaraz le ganó a Novak Djokovic y conquistó su primer Abierto de Australia

El español de 22 años superó al 10 veces campeón por 3-6, 6-2, 6-3 y 7-5. Con este triunfo, sumó su séptimo título "major".

Hace 2 Hs

Carlos Alcaraz se consagró campeón del Abierto de Australia este domingo tras derrotar a Novak Djokovic en la final disputada en el Rod Laver Arena. El tenista español se impuso ante el 10 veces ganador del torneo con parciales de 3-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

Con esta victoria, Alcaraz estableció un nuevo récord al convertirse, a sus 22 años, en el jugador más joven de la historia en completar la colección de los cuatro torneos de Grand Slam.

El encuentro comenzó favorable para el serbio, de 38 años, quien se adjudicó el primer set por 6-3. Sin embargo, Alcaraz logró revertir el desarrollo del juego en los parciales siguientes.

La incógnita previa sobre la respuesta física de ambos finalistas tras las extensas semifinales del viernes se despejó con el correr de los minutos, donde la juventud del español prevaleció en el intercambio de golpes.

Alcaraz desplegó una variedad de recursos técnicos que lograron neutralizar la anticipación de Novak, que había llegado a la instancia decisiva tras un camino complejo, que incluyó un cruce de cuartos de final ante Lorenzo Musetti definido por el retiro de su rival.

Finalmente, el español cerró el partido en el cuarto set y logró lo que hasta el momento resultaba inédito: derrotar a Djokovic en una final del Abierto de Australia.

El triunfo en Melbourne le permitió al murciano alzar el séptimo título major de su carrera. De esta forma, ingresó a la lista de los únicos seis tenistas de la Era Abierta capaces de ganar los cuatro grandes certámenes del circuito, sumándose a un grupo integrado por Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y el propio Djokovic.

