Carlos Alcaraz le ganó a Novak Djokovic y conquistó su primer Abierto de Australia

El triunfo en Melbourne le permitió al murciano alzar el séptimo título major de su carrera. De esta forma, ingresó a la lista de los únicos seis tenistas de la Era Abierta capaces de ganar los cuatro grandes certámenes del circuito, sumándose a un grupo integrado por Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y el propio Djokovic.