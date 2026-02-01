Secciones
Política

Vuelos en riesgo: anuncian un paro total que afectará a 27 aeropuertos este lunes

La medida de fuerza comenzará a las 00:00 y amenaza con provocar cancelaciones y demoras masivas. ATE denuncia que el Gobierno de Milei retrotrajo aumentos salariales ya acordados.

IMAGEN TOMADA DE X/@PasajeTransito
Hace 2 Hs

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro total de actividades en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para este lunes 2 de febrero. La medida de fuerza comenzará a las 00.00 y abarca a los servicios de control terrestre, sanidad, bomberos, inspectores y personal administrativo, lo que podría generar demoras y cancelaciones en al menos 27 aeropuertos del país.

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde denunció irregularidades en la liquidación de sueldos por parte de la gestión de Javier Milei.

Según el dirigente, el Gobierno decidió retrotraer un incremento salarial que ya había sido acordado y que figuraba en los recibos de sueldo, lo que derivó en la falta de pago de los haberes correspondientes.

Los motivos

Aguiar explicó que la impugnación al acuerdo paritario de ATE y la ANAC surgió de un sindicato ajeno al convenio del sector. "Si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, el lunes el paro será total", advirtió el titular del gremio.

A pesar de la paralización de las tareas regulares, el sindicato informó que se mantendrán las guardias mínimas para garantizar la operación de vuelos de Estado, sanitarios, humanitarios y aquellos destinados al traslado de órganos.

Además de la huelga del lunes, ATE se declaró en estado de asamblea permanente. El gremio anticipó que en las horas previas al inicio formal del paro podrían realizarse quites de colaboración y ceses de tareas que afectarían los servicios de manera anticipada.

El dirigente sindical cuestionó duramente el manejo administrativo, señalando que el atraso en los pagos y los incumplimientos en las negociaciones generan inseguridad laboral. "Juegan con el bolsillo de los trabajadores", sentenció Aguiar en su comunicado.

Temas Asociación de Trabajadores del EstadoAdministración Nacional de Aviación Civil
