Vuelos en riesgo: anuncian un paro total que afectará a 27 aeropuertos este lunes

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro total de actividades en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para este lunes 2 de febrero. La medida de fuerza comenzará a las 00.00 y abarca a los servicios de control terrestre, sanidad, bomberos, inspectores y personal administrativo, lo que podría generar demoras y cancelaciones en al menos 27 aeropuertos del país.