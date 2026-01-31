El detrás de escena de Palau 7: proceso, identidad y sentido de pertenencia

La final fue tan exigente como emotiva, y así la vivió Ramiro Ferreyra, uno de los referentes del plantel. “Huirapuca es un gran rival. Juego hace más de diez años y disputamos varias finales contra ellos. Es un rival digno”, destacó. “Hace mucho tiempo que no se nos daba; por eso estamos felices y emocionados. Es una demostración del temple del plantel y de algo que nos propusimos: que el nombre del club siempre esté arriba, en este caso representando a Palau”, indicó.