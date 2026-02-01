Una señal de alarma para la cadena de pagos: aumentó la cifra de cheques rechazados

La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Un nuevo relevamiento confirmó que en diciembre se rompió el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, evidenciando la crisis de liquidez que atraviesan las compañías argentinas. De acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande elaborado con datos del Banco Central (BCRA), en el último mes del año pasado se registraron 119.285 valores rechazados, en los que el motivo mayor ha sido “sin fondos suficientes”, lo que representa un aumento interanual del 205,2% en cantidades con respecto a los 39.083 registrados en el mismo mes del año anterior. Además, los rechazos por falta de dinero en las cuentas a debitar explicaron el 74% del universo de cheques rebotados en diciembre pasado. El salto es aún más fuerte si se mira el dinero involucrado: el monto total de esos rechazos llegó a $ 347.638 millones, con una suba del 311,3% interanual en términos nominales y del 212,6% en términos reales. La suba en la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos se aceleró especialmente en el último trimestre del año, muy probablemente impulsado por las tasas altas que se vieron en el sistema financiero durante el período de mayor incertidumbre electoral.