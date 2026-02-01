La Global Game Jam 2026 conecta más de 100 países

Para todos los niveles

Hace 13 año, la primera edición reunió apenas a 10 personas; hoy ese número se quintuplicó. Está abierto a personas de todas las edades y niveles de conocimiento, ya que no es necesario contar con experiencia previa en desarrollo de videojuegos. Pueden participar tanto quienes se inician en la actividad como quienes ya tienen formación o trayectoria en el sector. La propuesta se basa en aprender a partir de la práctica, compartir conocimientos y animarse a experimentar, sin que la edad ni el grado de experiencia representen una barrera.