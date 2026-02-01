La Global Game Jam 2026 conecta más de 100 países

Jugar frente a la pantalla es mucho más que una diversión: con el desarrollo de una industria específica, se transformó en un gran negocio y, a la vez, muy exigente en cuanto a su público, que reclama constantemente nuevos desafíos y mejor diseñados.
Hoy será la última jornada de la Global Game Jam (GGJ) 2026 en San Miguel de Tucumán, evento que se desarrolla en el Punto Digital del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251). Se trata de la 17ª edición del evento de creación de videojuegos más grande del mundo, que reúne de manera simultánea a miles de participantes en más de 100 países.
En suelo local, la actividad se realiza de forma ininterrumpida desde 2013 y este año convoca a unos 50 participantes, de los cuales una veintena se sumó por primera vez el viernes, cuando se realizó la distribución de equipos y tareas, en el inicio formal de 48 horas de trabajo colaborativo.
Los grupos se organizan en distintas áreas como programación, diseño, arte y audio, y cuentan con el acompañamiento de mentores: Augusto Fonts, especializado en sonido; Verónica Zambidio, vinculada al área de marketing para videojuegos; y Sol Rodríguez, dedicada al arte y diseño visual, entre otros. “Cada año mejora, hay más participantes y los equipos están cada vez más organizados”, le contó Fonts a LA GACETA, que participa de la GGJ desde 2021 y destaca el crecimiento sostenido del evento
Las jornadas intensivas concluirán esta noche a las 20. Al finalizar, se realizará una puesta en común en la que se probarán los juegos creados, que luego serán subidos a la plataforma oficial del evento mundial para que puedan ser jugados por personas de todo el planeta.
Independientemente del objetivo de desarrollar un juego funcional, se remarca el valor formativo de la experiencia. “Más que terminar el juego, lo importante es la práctica y el aprendizaje que se gana participando, entender qué equipo se necesita y cómo armarlo”, explicó Rodríguez, quien además subrayó que en Tucumán “sí hay trabajo en el área de los videojuegos”.
Fonts coincidió y aportó su experiencia personal: “en una de las GGJ trabajé en sonido, lo sumé a mi portfolio y gracias a eso me reconocieron y conseguí trabajo. Estos encuentros ayudan a descubrir talentos y a abrir puertas laborales”. Dentro de la industria del entretenimiento, los videojuegos representan hoy el sector más rentable a nivel global.
Para todos los niveles
Hace 13 año, la primera edición reunió apenas a 10 personas; hoy ese número se quintuplicó. Está abierto a personas de todas las edades y niveles de conocimiento, ya que no es necesario contar con experiencia previa en desarrollo de videojuegos. Pueden participar tanto quienes se inician en la actividad como quienes ya tienen formación o trayectoria en el sector. La propuesta se basa en aprender a partir de la práctica, compartir conocimientos y animarse a experimentar, sin que la edad ni el grado de experiencia representen una barrera.
“Participan adolescentes que están interesados en aprender”, señaló Zambidio, quien destacó el carácter inclusivo y la posibilidad de explorar distintos roles dentro de los equipos. “Un programador puede involucrarse en el área de arte o alguien que viene del diseño puede probar en sonido”, explicó.
La comunidad local es otro de los pilares. “Es una comunidad muy unida. Nos ayudamos entre todos, no solo en lo técnico, sino también en lo emocional o para dar consejos”, afirmó Rodríguez. En cuanto a la participación femenina, reconoció que existe una brecha de género, aunque se trabaja todo el tiempo para achicarla. Actualmente, la comunidad tucumana cuenta con unas 15 mujeres. “Cuando participé por primera vez, era la única mujer”, recordó.
Desde 2024, además, se realiza una edición especial solo para mujeres, “Women in Game Argentina”, una iniciativa destinada a promover la participación femenina, y cuya primera edición ya tuvo lugar en Tucumán.
Nuevas tecnologías
En cuanto al uso de nuevas tecnologías, aclararon que la inteligencia artificial no se utiliza de manera generativa. “Sí se usa IA, pero solo como apoyo consultivo, no para generar contenido”, explicó Fonts.
La temática del juego es definida por la organización internacional de la GGJ y se mantuvo en secreto hasta el inicio del evento. Zambidio destacó un rasgo distintivo: “Los juegos del hemisferio norte suelen tener más recursos por el poder adquisitivo, pero de este lado solemos tener más creatividad”.
Las reglas de convivencia son las básicas: respeto, responsabilidad y cuidado de los equipos. “Nunca tuvimos problemas”, aseguró Zambidio. Con cada edición, la Global Game Jam se consolida como un espacio de aprendizaje, creatividad y encuentro para quienes buscan dar sus primeros pasos o profundizar en una industria pujante.