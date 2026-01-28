Tucumán será sede de una nueva edición de la Global Game Jam 2026

Tucumán volverá a integrarse al circuito global de la innovación y la creatividad con la realización de la Global Game Jam 2026, el encuentro internacional más importante dedicado al desarrollo colaborativo de videojuegos. La actividad se llevará a cabo del 30 de enero al 1 de febrero, con sede presencial en el Punto Digital del Ente Cultural de Tucumán, en la capital.
Impulsada por la Comunidad de Desarrolladores de Videojuegos de Tucumán (CDVT), la propuesta se desarrollará en simultáneo con cientos de ciudades de todo el mundo y convocará a miles de participantes que, durante 48 horas, trabajarán en equipos para crear un videojuego desde cero. La consigna creativa será revelada al inicio del evento, como ocurre en cada edición a nivel internacional.
La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años, con o sin experiencia previa en el desarrollo de videojuegos. Programadores, diseñadores, artistas visuales, músicos, guionistas y perfiles creativos encontrarán en la Global Game Jam un espacio ideal para experimentar, aprender y potenciar el trabajo interdisciplinario. La participación es gratuita, con inscripción previa mediante un formulario online.
Durante el encuentro, los equipos contarán con el acompañamiento de mentores especializados, quienes brindarán orientación técnica y creativa a lo largo de todo el proceso. El objetivo es promover el acceso al conocimiento, la innovación y la cultura digital, fortaleciendo el intercambio de saberes y el trabajo colaborativo.
La realización de la Global Game Jam en Tucumán representa una oportunidad estratégica para visibilizar y consolidar el ecosistema local vinculado a la industria del videojuego, el desarrollo de software y las industrias creativas, sectores con alto potencial de crecimiento y generación de empleo calificado. En ese sentido, la iniciativa contribuye a posicionar a la provincia como un territorio propicio para la innovación, el talento joven y los proyectos tecnológicos, en línea con los objetivos de la Economía del Conocimiento.
En Tucumán, la Global Game Jam se realiza de manera ininterrumpida desde 2013 y, por impulso de la CDVT, desde 2018, con el objetivo de consolidarse como un punto de encuentro clave entre creatividad, tecnología y comunidad, conectando el talento local con una experiencia de alcance verdaderamente global.
Horarios del evento
Viernes 30: de 16 a 22
Sábado 31: de 12 a 22
Domingo 1: de 12 a 20
Además, la agenda incluye talleres previos destinados a quienes deseen llegar mejor preparados a la experiencia de desarrollo intensivo:
Martes 27 de enero
Marketing en videojuegos (19:00) – Verónica Zambudio
Arte 2D y 3D (19:40) – Fer Capovilla y Elisa Monti
Introducción a Unity (20:20) – Andrés Gutiérrez y Lautaro Juárez
Jueves 29 de enero
Tu primer videojuego con Construct 3 (19:00) – Lucas Esposto
Godot: programando en gamejams sin morir en el intento (19:40) – Ignacio Naval
Inscripción con cupos limitados, disponible aquí.