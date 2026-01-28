Tucumán será sede de una nueva edición de la Global Game Jam 2026

La realización de la Global Game Jam en Tucumán representa una oportunidad estratégica para visibilizar y consolidar el ecosistema local vinculado a la industria del videojuego, el desarrollo de software y las industrias creativas, sectores con alto potencial de crecimiento y generación de empleo calificado. En ese sentido, la iniciativa contribuye a posicionar a la provincia como un territorio propicio para la innovación, el talento joven y los proyectos tecnológicos, en línea con los objetivos de la Economía del Conocimiento.