Verano con cultura: dos propuestas gratuitas

Se trata de un taller de lectura y análisis de argumentos de obras de ballet clásico y de la última edición del ciclo Jueves de Milonga.

Dictado por Juan Manuel Martínez Magariños, hoy a las 10 comenzará un taller de lectura y análisis de argumentos de obras de ballet clásico en la Sala Giraud del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251).

La actividad es gratuita, pero con inscripciones previas a juanmartinezmag1@gmail.com, y continuará el 10 y 11 de febrero. 

También con entrada libre y en otra propuesta del programa Verano con Cultura, esta noche desde las 20 se realizará la última edición del ciclo Jueves de Milonga en el Punto Digital (San Martín 251), para disfrutar de bailar el 2x4 en pista abierta, mientras que en la plaza Urquiza estará nuevamente en La Milonguita de Juli y José. Otra opción tanguera será el recital -sin cobro de derecho de espectáculo- que Julián Morel realizará desde las 22 en Florencia Restó (Balcarce 704).


