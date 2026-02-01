La comunidad ortodoxa en Tucumán

La Iglesia ortodoxa griega de Antioquía es regida por el Santo Sínodo. Éste está compuesto por el Patriarca y todos los metropolitanos activos. Se reúne al menos una vez al año y tiene entre sus funciones la elección del Patriarca y de los demás obispos, la preservación de la fe y la adopción de medidas contra ciertas violaciones del orden eclesiástico. Junto al Santo Sínodo hay un consejo general que congrega, además de los miembros del sínodo como tal, a un cierto número de representantes laicos. Éste consejo se reúne dos veces al año y tiene competencia sobre cuestiones financieras, educativas, judiciales y administrativas.