Así podés formarte gratis en habilidades digitales clave para trabajos en crecimiento

Formarse en tecnología dejó de ser un camino exclusivo para especialistas. Hoy, miles de personas en la Argentina y la región buscan herramientas accesibles, prácticas y con impacto directo en su futuro laboral. Por esa razón, Google sumó una nueva edición de sus cursos gratuitos, diseñados para acompañar a quienes quieren dar sus primeros pasos en áreas como la inteligencia artificial, la programación o el análisis de datos.