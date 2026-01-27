Así podés formarte gratis en habilidades digitales clave para trabajos en crecimiento

Formarse en tecnología dejó de ser un camino exclusivo para especialistas. Hoy, miles de personas en la Argentina y la región buscan herramientas accesibles, prácticas y con impacto directo en su futuro laboral. Por esa razón, Google sumó una nueva edición de sus cursos gratuitos, diseñados para acompañar a quienes quieren dar sus primeros pasos en áreas como la inteligencia artificial, la programación o el análisis de datos.
Las capacitaciones forman parte del programa global de formación de la compañía, que apunta a reducir la brecha digital y preparar a nuevas generaciones para un mercado laboral que cambia rápido. Son cursos sin costo, 100% online y pensados para adaptarse a cualquier rutina, incluso si se combinan con estudios o trabajo.
Qué cursos ofrece Google gratis
Google destacó seis cursos base para introducirse en los roles técnicos con mayor demanda. Todos fueron desarrollados por especialistas de la empresa y actualizados con los últimos avances del sector.
Entre ellos se encuentran:
- Fundamentos de la IA, para comprender cómo funcionan los modelos actuales.
- Introducción al aprendizaje automático, orientado a quienes quieren explorar el mundo del machine learning.
- Ciberseguridad para principiantes, con nociones clave sobre protección digital.
- Desarrollo web con HTML y CSS, un básico para crear páginas y entender cómo se construye internet.
- Google Cloud para todos, ideal para familiarizarse con la computación en la nube.
- Análisis de datos con herramientas de Google, centrado en la manipulación de información y la creación de reportes.
Cada módulo combina videos cortos, evaluaciones interactivas y actividades prácticas. La duración va de las 4 a las 20 horas según el nivel del curso y el ritmo que el usuario elija.
Dónde realizarlos y quiénes pueden anotarse
Todos los cursos están disponibles en Google Digital Garage, la plataforma educativa abierta de la compañía. También existen alternativas similares en Google Cloud Skills Boost, más enfocada en formación técnica, y Grow with Google, destinada a certificaciones profesionales.
No se necesitan conocimientos previos ni límite de edad. Además, varios contenidos ya están traducidos al español, lo que facilita el acceso.
Cómo inscribirse
Para anotarse, solo es necesario ingresar al sitio oficial de Google Digital Garage, crear una cuenta gratuita y elegir el curso deseado.
La plataforma permite retomar el contenido en cualquier momento y ofrece soporte técnico y foros de consulta para acompañar el proceso de aprendizaje.
La propuesta resulta especialmente relevante en la Argentina, donde la economía del conocimiento continúa creciendo y demanda nuevos perfiles digitales. Según datos de Google, el interés por la IA aumentó más del 60% en el último año, impulsado por la expansión de herramientas como Gemini y por la búsqueda de talento especializado.