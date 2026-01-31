Entre Hungría, Catamarca y el Seven de Tafí del Valle: un viaje que mezcla rugby y familia

Ese recorrido lo llevó primero a Buenos Aires, donde Los Teros fueron invitados al Seven del Indio y lograron la Copa de Plata. Ese resultado abrió una puerta inesperada: el Seven del Fin del Mundo, en Ushuaia. “Estuvimos una semana aclimatándonos. Fue durísimo: jugamos con lluvia, viento y una sensación térmica de -4 grados que te quemaba la piel”, recuerda. Aun así, el esfuerzo valió la pena. “Fue una experiencia inolvidable por el grupo que se formó y por el apoyo del club, la familia y los amigos. Por suerte, pudimos ganar la Copa de Oro”.