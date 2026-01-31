La Cámara de Hoteleros destacó el impacto del Seven de Rugby en Tafí del Valle

Consultada sobre la capacidad actual del destino, la presidenta de la Cámara reconoció que resulta difícil precisar un número exacto debido a la gran cantidad de alojamientos informales. “Hay mucha irregularidad todavía, y es algo que venimos trabajando fuerte con el municipio y el Ente de Turismo. En fechas como esta, cualquier vecino alquila una casa y la capacidad se puede triplicar”, explicó. No obstante, afirmó que la Cámara cuenta con más de un centenar de plazas habilitadas y destacó con orgullo el alto nivel de la oferta hotelera local.