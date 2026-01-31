La Cámara de Hoteleros destacó el impacto del Seven de Rugby en Tafí del Valle
El Seven de Rugby volvió a confirmar su enorme capacidad de convocatoria y su impacto directo en la economía turística de Tafí del Valle. Así lo afirmó a LA GACETA Fernanda Salguero, presidenta de la Cámara de Hoteles y Afines Destino Tafí, quien celebró una ocupación hotelera cercana al 100% y calificó al evento como “una movida increíble que desborda para todos lados”.
“Necesitamos más de esto”, expresó Salguero, visiblemente entusiasmada por el movimiento generado durante el fin de semana. Según detalló, la llegada masiva de visitantes se reflejó no sólo en los alojamientos, sino también en el comercio, los bares y las distintas actividades del valle. “El privado está fascinado porque esto es gente por todos lados”, remarcó.
Desde la Cámara de Hoteleros indicaron que prácticamente toda la capacidad habilitada se ocupó para el Seven. “Ayer estábamos casi al 100% y hoy sigue llegando muchísima gente. Siempre decimos que sigan llamando, porque por ahí aparece algún huequito, pero la verdad es que se ocupó toda la capacidad hotelera”, explicó la dirigente. En ese sentido, destacó el trabajo articulado entre los empresarios para poder alojar a los visitantes en establecimientos registrados y habilitados por los entes reguladores.
Salguero explicó la importancia de contratar alojamientos autorizados y advirtió sobre posibles estafas. “La Cámara nuclea a todos los alojamientos habilitados por el Ente Tucumán Turismo y por la Municipalidad de Tafí del Valle. Eso garantiza que el alojamiento existe, que tiene seguro, matafuegos y cumple con todas las condiciones necesarias”, señaló.
Consultada sobre la capacidad actual del destino, la presidenta de la Cámara reconoció que resulta difícil precisar un número exacto debido a la gran cantidad de alojamientos informales. “Hay mucha irregularidad todavía, y es algo que venimos trabajando fuerte con el municipio y el Ente de Turismo. En fechas como esta, cualquier vecino alquila una casa y la capacidad se puede triplicar”, explicó. No obstante, afirmó que la Cámara cuenta con más de un centenar de plazas habilitadas y destacó con orgullo el alto nivel de la oferta hotelera local.
“Tafí del Valle tiene desde hoteles con spa de primer nivel hasta opciones más accesibles, con una habitación para dos personas a precios muy convenientes. Hay propuestas para todos los bolsillos y todos los perfiles de turistas”.
En cuanto al balance de la temporada de verano, Salguero indicó que enero está cerrando con una ocupación cercana al 75%, un número que consideró muy positivo pese a las lluvias y tormentas que afectaron a gran parte de la provincia y del país. “Fue una temporada alta, con cosas para mejorar, por supuesto, pero Tafí todos los años se va aggiornando”, sostuvo.
Sobre el crecimiento del Seven, destacó la evolución del evento a lo largo de sus 26 ediciones. “Es impresionante cómo mejora año tras año: los stands, la organización, los streamers, los drones. Todo eso le da una visibilidad enorme a Tafí del Valle”, señaló. Coincidió, además, en que la concurrencia podría haber superado cifras históricas. “A las 11 de la mañana ya estaba todo lleno. La gente viene temprano a pasar el día entero, en familia, con deporte, food trucks y propuestas para todos”, describió.
Finalmente, adelantó las expectativas para febrero, con especial énfasis en el Carnaval y en la próxima edición del Festival del Queso. “Carnaval se vende rapidísimo y ya hay mucha demanda. Y después tenemos nuestro gran festival, que es una perlita del calendario”, afirmó.
“Tafí es todo el año. En una hora y media estás acá, con un clima espectacular. Los esperamos siempre”, concluyó.