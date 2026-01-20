Con un tucumano en la lista, Los Pumas 7’s confirmaron el plantel para la gira por Asia y Oceanía

Con el tanque anímico lleno tras un paso triunfal por la costa atlántica argentina, Los Pumas 7’s vuelven a enfocarse en el plano internacional. Luego de conquistar el título en el Súper Seven de Mar del Plata, utilizando el cariño del público como combustible, el seleccionado nacional ya conoce el plantel que viajará para disputar la tercera y cuarta etapa del Circuito Mundial 2025/2026. La delegación partirá primero rumbo al Seven de Singapur, que se disputará el 31 de enero y el 1 de febrero, para luego trasladarse a Australia y competir en el Seven de Perth el 7 y 8 de febrero. La gran novedad: estará el tucumano Martiniano Arrieta.