Con un tucumano en la lista, Los Pumas 7’s confirmaron el plantel para la gira por Asia y Oceanía

Con el tanque anímico lleno tras un paso triunfal por la costa atlántica argentina, Los Pumas 7’s vuelven a enfocarse en el plano internacional. Luego de conquistar el título en el Súper Seven de Mar del Plata, utilizando el cariño del público como combustible, el seleccionado nacional ya conoce el plantel que viajará para disputar la tercera y cuarta etapa del Circuito Mundial 2025/2026. La delegación partirá primero rumbo al Seven de Singapur, que se disputará el 31 de enero y el 1 de febrero, para luego trasladarse a Australia y competir en el Seven de Perth el 7 y 8 de febrero. La gran novedad: estará el tucumano Martiniano Arrieta.
Para afrontar este desafío, el cuerpo técnico designó a una nómina compuesta por Santiago Álvarez, Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.
La hoja de ruta
El seleccionado nacional comenzará su participación en el Seven de Singapur integrando la difícil Zona B junto con Australia, Francia y Nueva Zelanda; mientras que en la Zona A competirán España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica. El cronograma de partidos para la primera jornada del 31 de enero ya está definido: Argentina debutará ante Australia a la 1.10, luego se medirá contra Nueva Zelanda a las 4.36 y cerrará la fase de grupos frente a Francia a las 8.02.
El renovado calendario internacional, conformado por seis torneos regulares con los ocho mejores seleccionados (Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica), continuará su marcha tras estas fechas. Después de Singapur y Perth, la temporada regular seguirá el 7 y 8 de marzo con el Seven de Vancouver y finalizará el 14 y 15 de marzo con el Seven de Nueva York. Posteriormente, se disputarán los tres certámenes finales del "SVNS World Championship", que incluirán a 12 equipos. Estas etapas decisivas se llevarán a cabo en Hong Kong del 17 al 19 de abril, en Valladolid del 29 al 31 de mayo, y el gran cierre será en Bordeaux del 5 al 7 de junio.