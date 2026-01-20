Secciones
DeportesRugby

Con un tucumano en la lista, Los Pumas 7’s confirmaron el plantel para la gira por Asia y Oceanía

Tras la consagración en el Súper Seven de Mar del Plata, Santiago Gómez Cora definió la nómina para las exigentes etapas de Singapur y Perth.

TODO LISTO. Con presencia tucumana, Los Pumas 7’s ya tienen equipo para volver al ruedo internacional TODO LISTO. Con presencia tucumana, Los Pumas 7’s ya tienen equipo para volver al ruedo internacional
Hace 2 Hs

Con el tanque anímico lleno tras un paso triunfal por la costa atlántica argentina, Los Pumas 7’s vuelven a enfocarse en el plano internacional. Luego de conquistar el título en el Súper Seven de Mar del Plata, utilizando el cariño del público como combustible, el seleccionado nacional ya conoce el plantel que viajará para disputar la tercera y cuarta etapa del Circuito Mundial 2025/2026. La delegación partirá primero rumbo al Seven de Singapur, que se disputará el 31 de enero y el 1 de febrero, para luego trasladarse a Australia y competir en el Seven de Perth el 7 y 8 de febrero. La gran novedad: estará el tucumano Martiniano Arrieta.

Para afrontar este desafío, el cuerpo técnico designó a una nómina compuesta por Santiago Álvarez, Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

La hoja de ruta

El seleccionado nacional comenzará su participación en el Seven de Singapur integrando la difícil Zona B junto con Australia, Francia y Nueva Zelanda; mientras que en la Zona A competirán España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica. El cronograma de partidos para la primera jornada del 31 de enero ya está definido: Argentina debutará ante Australia a la 1.10, luego se medirá contra Nueva Zelanda a las 4.36 y cerrará la fase de grupos frente a Francia a las 8.02.

El renovado calendario internacional, conformado por seis torneos regulares con los ocho mejores seleccionados (Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica), continuará su marcha tras estas fechas. Después de Singapur y Perth, la temporada regular seguirá el 7 y 8 de marzo con el Seven de Vancouver y finalizará el 14 y 15 de marzo con el Seven de Nueva York. Posteriormente, se disputarán los tres certámenes finales del "SVNS World Championship", que incluirán a 12 equipos. Estas etapas decisivas se llevarán a cabo en Hong Kong del 17 al 19 de abril, en Valladolid del 29 al 31 de mayo, y el gran cierre será en Bordeaux del 5 al 7 de junio.

Temas Los Pumas 7s
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos
1

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión
2

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza
3

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?
4

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán
5

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules
6

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules

Más Noticias
Dije que sí de una: llegó Javier Domínguez y explicó por qué eligió jugar en Atlético Tucumán

"Dije que sí de una": llegó Javier Domínguez y explicó por qué eligió jugar en Atlético Tucumán

¿Qué le faltó a San Martín para ganar el segundo amistoso frente a Mitre?

¿Qué le faltó a San Martín para ganar el segundo amistoso frente a Mitre?

¿Cuáles fueron las claves del San Martín 2026 en la victoria frente a Mitre?

¿Cuáles fueron las claves del San Martín 2026 en la victoria frente a Mitre?

Un maratonista tucumano celebrará sus 47 años corriendo y convoca a todos a sumarse en Yerba Buena

Un maratonista tucumano celebrará sus 47 años corriendo y convoca a todos a sumarse en Yerba Buena

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Comentarios