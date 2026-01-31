Lucas Barrera Oro, el hombre récord del Seven de Tafí: “Este torneo tiene algo que te atrapa para siempre”

El recuerdo imborrable de Los Pumas

Entre las muchas historias que guarda Tafí, hay una que marcó a fuego su carrera. En 2003, con apenas 20 años, fue convocado para jugar el Seven con Los Pumas. “Fue un sueño. Había salido un titular en LA GACETA que decía ‘Barrera Oro jugará para Los Pumas’”, recuerda. Compartió cancha con figuras como Juan Manuel Leguizamón y vivió una experiencia inolvidable, coronada con un título y un premio Fair Play.