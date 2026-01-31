Secciones
Ferias municipales: ¿en qué lugares estarán este fin de semana?

El cronograma incluye propuestas gastronómicas y artesanales en diferentes puntos de la capital, sujetas a las condiciones climáticas.

Ferias municipales. Foto tomada de comunicacionsmt.gob.ar Ferias municipales. Foto tomada de comunicacionsmt.gob.ar
Hace 47 Min

Las ferias municipales regresan este fin de semana a distintas zonas de San Miguel de Tucumán, con propuestas que combinan gastronomía, artesanías y producciones de emprendedores locales.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad a través de la Dirección de Relaciones Institucionales, busca reactivar el circuito cultural y comercial al aire libre durante las noches de verano.

Proponen revalorizar el parque Avellaneda con más verde y menos ferias

Proponen revalorizar el parque Avellaneda con más verde y menos ferias

Uno de los puntos centrales será el parque El Provincial, donde el Polo Gastronómico, ubicado en avenida Roca y Chacabuco, recibirá la Feria de Artesanos el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, entre las 19 y la medianoche. A pocos metros, en el predio de avenida Roca y 9 de Julio, se llevará a cabo la Feria Gourmet que funcionará el sábado de 19 a una de la madrugada, mientras que el domingo lo hará de 19 a 00.

Vacaciones de verano: Raco propone caminatas guiadas, ferias y fiestas tradicionales

Vacaciones de verano: Raco propone caminatas guiadas, ferias y fiestas tradicionales

El parque Avellaneda también será escenario de múltiples actividades. Sobre la calle Asunción funcionará el Paseo Gastronómico, con los mismos horarios. En tanto, la Feria de Emprendedores se desplegará sobre avenida Mate de Luna y la caminería central, ambos días, de 19 a 00.

La agenda se completa en el barrio Manantial Sur, donde la feria de las 2500 Viviendas funcionará el sábado y el domingo, de 18 a 23, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón, acercando la propuesta a vecinos de la zona sur de la ciudad.

Desde el municipio aclararon que todas las actividades quedan sujetas a las condiciones climáticas y serán suspendidas en caso de lluvia.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánVacaciones de verano
La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo
Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores
¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?
Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte
Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas
Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán
Desde Tucumán hasta la alfombra roja de Hollywood: quién es la joven que participó en la premiere de Cumbres Borrascosas

Tiró una GoPro en la oscuridad del océano y las imágenes revelaron una verdadera pesadilla

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Octava Luna:la cartelera

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

