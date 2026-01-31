Ferias municipales: ¿en qué lugares estarán este fin de semana?

Las ferias municipales regresan este fin de semana a distintas zonas de San Miguel de Tucumán, con propuestas que combinan gastronomía, artesanías y producciones de emprendedores locales.
La iniciativa, impulsada por la Municipalidad a través de la Dirección de Relaciones Institucionales, busca reactivar el circuito cultural y comercial al aire libre durante las noches de verano.
Uno de los puntos centrales será el parque El Provincial, donde el Polo Gastronómico, ubicado en avenida Roca y Chacabuco, recibirá la Feria de Artesanos el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, entre las 19 y la medianoche. A pocos metros, en el predio de avenida Roca y 9 de Julio, se llevará a cabo la Feria Gourmet que funcionará el sábado de 19 a una de la madrugada, mientras que el domingo lo hará de 19 a 00.
El parque Avellaneda también será escenario de múltiples actividades. Sobre la calle Asunción funcionará el Paseo Gastronómico, con los mismos horarios. En tanto, la Feria de Emprendedores se desplegará sobre avenida Mate de Luna y la caminería central, ambos días, de 19 a 00.
La agenda se completa en el barrio Manantial Sur, donde la feria de las 2500 Viviendas funcionará el sábado y el domingo, de 18 a 23, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón, acercando la propuesta a vecinos de la zona sur de la ciudad.
Desde el municipio aclararon que todas las actividades quedan sujetas a las condiciones climáticas y serán suspendidas en caso de lluvia.