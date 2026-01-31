Ferias municipales: ¿en qué lugares estarán este fin de semana?

Uno de los puntos centrales será el parque El Provincial, donde el Polo Gastronómico, ubicado en avenida Roca y Chacabuco, recibirá la Feria de Artesanos el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, entre las 19 y la medianoche. A pocos metros, en el predio de avenida Roca y 9 de Julio, se llevará a cabo la Feria Gourmet que funcionará el sábado de 19 a una de la madrugada, mientras que el domingo lo hará de 19 a 00.