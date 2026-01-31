Rybakina venció a Sabalenka en tres sets y conquistó el Abierto de Australia

La rusa nacionalizada kazaja Elena Rybakina se consagró campeona del Abierto de Australia este sábado al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la final disputada en Melbourne. La actual número 5 del ranking WTA se impuso ante la número 1 del mundo con parciales de 6-4, 4-6 y 6-4, obteniendo así el segundo título de Grand Slam de su carrera tras su victoria en Wimbledon 2022.