Rybakina venció a Sabalenka en tres sets y conquistó el Abierto de Australia

La rusa nacionalizada kazaja Elena Rybakina se consagró campeona del Abierto de Australia este sábado al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la final disputada en Melbourne. La actual número 5 del ranking WTA se impuso ante la número 1 del mundo con parciales de 6-4, 4-6 y 6-4, obteniendo así el segundo título de Grand Slam de su carrera tras su victoria en Wimbledon 2022.
El triunfo tiene un componente de revancha para la jugadora de 26 años, quien había perdido la definición de este mismo torneo en 2023 precisamente ante la bielorrusa. Con este triunfo, Rybakina ratifica su rendimiento reciente, que incluye la obtención del Masters WTA a finales de la temporada pasada.
¿Cómo fue el partido?
El primer set comenzó favorable para Rybakina, quien capitalizó una oportunidad de quiebre en el juego inicial. A pesar de que Sabalenka contó con dos chances para igualar el marcador en el octavo juego, la kazaja logró sostener su servicio y mantuvo la ventaja hasta cerrar el parcial por 6-4.
La segunda manga mostró mayor paridad. Sabalenka desaprovechó tres oportunidades de quiebre en el segundo juego y el marcador se mantuvo igualado durante gran parte del set. La definición llegó en el décimo juego, cuando la bielorrusa consiguió quebrar el saque de su rival para imponerse por 6-4 y forzar un tercer capítulo.
El tramo final del encuentro presentó un cambio de escenario. Sabalenka comenzó con efectividad y se adelantó 3-0 en el marcador. Sin embargo, Rybakina logró revertir la desventaja.
La kazaja ganó cinco juegos consecutivos ante la número uno del mundo y recuperó el control del partido para sellar el 6-4 definitivo y alzar el trofeo.