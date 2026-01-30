El duelo que prometía marcar una era en el tenis femenino regresa en la final del Abierto de Australia
Sabalenka, consolidada en la cima del ranking, enfrenta a una Rybakina en pleno repunte, decidida a recuperar terreno perdido, este sábado desde las 5.30, con transmisión en vivo por Disney+ y ESPN 2.
En 2022 y 2023, el duelo Aryna Sabalenka–Elena Rybakina parecía destinado a convertirse en un clásico del tenis femenino. Pero mientras la bielorrusa creció hasta consolidarse como número uno del mundo, su rival kazaja no respondió a las expectativas y este sábado, en la final del Abierto de Australia, intentará recuperar el tiempo perdido.
Rybakina tenía 23 años cuando ganó Wimbledon en 2022. Unos meses después, a comienzos de 2023, Sabalenka lograba su primer título de Grand Slam al superar en la final del Abierto de Australia a la kazaja.
Desde entonces, no volvieron a cruzarse en torneos de Grand Slam hasta el partido de este sábado (5.30), y sus trayectorias siguieron rumbos muy distintos: Sabalenka en constante ascenso hasta reinar en la WTA y Rybakina atravesando un período mucho más irregular.
Desde aquella final en Melbourne, Rybakina solo pudo alcanzar una semifinal en un Grand Slam —Wimbledon 2024— y, tras ocupar el tercer puesto del ranking mundial, fue perdiendo posiciones hasta ubicarse actualmente en el decimotercer lugar.
La atención pública generada por una investigación de la WTA sobre su relación con el entrenador Stefano Vukov, considerada nociva por el organismo que rige el circuito femenino, tampoco ayudó a su carrera. La jugadora nunca denunció formalmente esa relación, pero el técnico fue suspendido en enero de 2025.
En paralelo, Sabalenka revalidó su título en Australia en 2024, fue subcampeona en ese torneo en 2025 y levantó los trofeos del Abierto de Estados Unidos en 2024 y 2025.
La progresión de Rybakina
Desde el último Wimbledon, Rybakina parece haber recuperado la alegría de jugar, su potencia, la precisión de su saque y, sobre todo, el instinto ganador.
Vukov volvió a ocupar un lugar en su palco hace seis meses, algo que la jugadora, de 26 años, valora especialmente.
“Me ha ayudado mucho porque, evidentemente, es la persona que mejor me conoce. Sus consejos en la pista, durante los partidos, marcan sin duda la diferencia”, explicó Rybakina tras la tensa semifinal que ganó el jueves ante la estadounidense Jessica Pegula, sexta del mundo.
Desde el último Wimbledon, Rybakina es la jugadora con más triunfos en el circuito (36 antes de la final) y fue campeona en Ningbo y, sobre todo, en el Masters WTA de fin de temporada, donde se impuso en la final a Sabalenka en dos sets.
La clave para la kazaja puede ser el servicio, su principal fortaleza. Tiene el récord de aces de la temporada 2025 (516, 143 más que la segunda, Linda Noskova) y en el Abierto de Australia 2026 suma 41 antes de la final, 19 más que Sabalenka.
Evitar la frustración
Antes de superar a Pegula, Rybakina ya había eliminado a la número dos del mundo, la polaca Iga Swiatek, en los cuartos de final.
“Espero que mi servicio me ayude, pero incluso si no es así, haré todo lo posible para encontrar soluciones”, aseguró.
Por su parte, Sabalenka, de 27 años, llega a la final con el cartel de favorita. “Mi tenis va bien. Siento que todo lo que trabajé antes de la temporada está funcionando”, celebró la número uno mundial.
La bielorrusa aseguró además haber aprendido “muchas lecciones” de las finales perdidas en 2025 en el Abierto de Australia y en Roland Garros.
“Lo que es seguro es que eso no se repetirá esta temporada”, afirmó, aludiendo a una frustración que no quiere volver a vivir en 2026.
Una cosa es segura: al término de este torneo, Sabalenka se mantendrá como número uno del mundo y Rybakina dará un salto hasta el tercer puesto del ranking WTA, igualando la mejor posición de su carrera.