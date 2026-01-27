La Casa Blanca baja el tono y llama a “dialogar”

La ciudad más poblada del estado, Minneapolis, es escenario de cada vez mayor tensión desde que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros, el 7 de enero, a Renee Good -madre de tres hijos, de 37 años- cuando iba en su auto junto a su esposa. El sábado, agentes federales ejecutaron al enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, también de 37 años, al que acusaron de llevar un arma cargada y oculta, con la que supuestamente quería agredirlos. Pretti tenía licencia para portar armas y estaba defendiendo a otra persona.