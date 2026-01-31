Desborde de ríos: tras las inundaciones, alivio parcial en el sur tucumano

Atahona

El comisionado Nicolás Racedo aseguró que el panorama hoy es más tranquilo. “La situación está controlada. Las 17 personas evacuadas, que se alojaron en la escuela, volvieron a sus casas”, dijo. Explicó que en la mayoría de las viviendas el agua ingresó entre 20 y 30 centímetros, lo que permitió a muchas familias permanecer en sus casas. “El golpe de agua llegó el lunes por la tarde-noche y ya el martes el nivel comenzó a estabilizarse. El miércoles empezó a drenar y prácticamente el agua se retiró por completo”, señaló.