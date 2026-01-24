Guía para salir: qué se puede hacer este sábado en Tucumán

Teatro
Funciones en Tafí del Valle y El Cadillal
Esta tarde, a las 19, en el Paseo Ancestral frente la plaza Miguel Esteves de Tafí del Valle se estrenará la obra teatral “Herencia”, que releva la historia de las comunidades de los Valles Calchaquíes en distintos momentos. La propuesta -que se repondrá mañana a la misma hora y en el mismo lugar- es de la Dirección de Cultura del municipio local, interpretada por un elenco conformado por artistas de los Valles Calchaquíes y con la dirección de Rubén Ávila. En tanto, a las 21.30 en el Teatro Armando Díaz de El Cadillal (sobre ruta 347) continua la temporada de verano con “Pedido de mano” (foto), una de las primeras comedias de Antón Chéjov escrita en Rusia en 1888. Marcelo Escala, Viky Robledo, Marcelo Nonasco y Flor Sal Zurita componen los personajes (un terrateniente ruso, solterón e hipocondríaco; su viejo vecino Stepan, quien quiere casarse con su hija Natalia, una mujer viuda, sin hijos y caprichosa; y una joven criada), envueltos en una disputa en torno a consumar un matrimonio por conveniencia, que va en contra de los intereses personales y del amor real. La entrada es a la gorra.
Tafí Viejo
Karaoke de amores rotos en el Mercado Municipal
Dentro del 11° Festival Cultural de Verano del municipio de Tafí Viejo “40° a la sombra”, desde las 21 y en el Mercado Municipal (San Martín y Uttinger) habrá karaoke gratuito con Andrea La Chicho Campero de anfitriona. La temática estará centrada en el despecho romántico, “en un encuentro para soltar la voz y las penas a micrófono abierto para cantar, reír, desahogarse y compartir los clásicos del amor y el desamor”, adelanta. La propuesta es al aire libre, por lo que se suspende por lluvia.
Rock, pop y blues
Propuestas en diferentes escenarios
Lucas Aráoz y Agustín Remis abrirán la jornada artística en Tafí del Valle, cuando este mediodía se presenten en la Casa del Molino, en lo que proponen como “un encuentro para celebrar los sentidos en una mesa compartida, el fuego encendido y los sabores de la tierra con música en vivo”. Por la noche, en la capital, Gallo Negro (foto) y Burro The Arranque, con invitados y amigos, protagonizarán desde las 22 la noche musical de Oskar Bar (Virgen de la Merced 611), con entrada libre. También habrá una propuesta gratuita -desde la medianoche- en José Cuervo (Miguel Lillo 352), donde Cleveland rendirá homenaje a Babasónicos. En Olaf (San Juan 1.102) actuará Mensajeros Químicos. En tanto, el festival Don Vargas que se iba a realizar en Tafí Viejo fue postergado para el próximo fin de semana: el viernes estará La Beriso junto a músicos tucumanos y al día siguiente habrá una agenda folclórica; las entradas ya adquiridas mantienen plena validez. En la agenda de fiestas con Dj’s, en Restó Boris (San Juan 1.131) tocarán Lázaro Medrano y Exee Moreno y en Magic Music Box (José Colombres 427) lo harán Elu Del Mal y Pitermidor.
“Achilata for export”
Humor en Citá Abasto de Cultura
Desde las 22.30 (con el patio de comidas abierto una hora antes), en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) habrá una nueva función de la varieté “Achilata for export”, entre risas, música, imitaciones y monólogos, dedicado a las tradiciones culturales y gastronómicas populares tucumanas. En escena estarán Pablo Vera, Benjamín Tannuré Godward y Chabela Díaz, como invitada especial de esta noche.
Ritmos bailables
Vientos de Carnaval en Tafí del Valle
La cuarta edición del encuentro Vientos del Carnaval tendrá lugar en Tafí del Valle, en dos tramos. A las 11 habrá un desfile de caporales y ballets folclóricos de la zona por las calles de la villa turística, mientras que desde las 20 y en el Complejo Democracia actuarán el Quintero Imperial -foto- con su tributo a Kilo Arce; Kandy (exvocalista del Cuarteto Leo) y Brahian David y su Banda Santiagueña. También en Tafí del Valle se presentará el dúo lírico pop Los Juan (Fernando De la Orden y Miguel Marengo) a las 21 con una cena show en la Hostería Lunahuana; mientras que Julio Santillán desplegará su propuesta musical a partir de las 20 en La Solariega (Las Tacanas).
El Cadillal
Doble cartelera
En el dique El Cadillal habrá una doble propuesta artística simultánea desde las 22, en ambos casos con entrada libre y gratuita. En el predio Lagoferiantes se realizará una Noche de Costumbres Argentinas con las canciones de Luu Fernández y la danza de Pía Lorente y Alejandra de Amicis, quienes son integrantes de los cuerpos estables de la Provincia; mientras que en la zona de los foodtrucks de la playa actuarán La Diverband, Acopla II, Los del Sentimiento y Sapukay. Esta última banda también se presentará en el Pre-Carnaval que tendrá lugar en el Club Atlético La Higuera de Trancas, donde también están anunciados el Dúo Tafí y Pedro Maza y su Sentimiento Santiagueño.