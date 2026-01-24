Guía para salir: qué se puede hacer este sábado en Tucumán

Esta tarde, a las 19, en el Paseo Ancestral frente la plaza Miguel Esteves de Tafí del Valle se estrenará la obra teatral “Herencia”, que releva la historia de las comunidades de los Valles Calchaquíes en distintos momentos. La propuesta -que se repondrá mañana a la misma hora y en el mismo lugar- es de la Dirección de Cultura del municipio local, interpretada por un elenco conformado por artistas de los Valles Calchaquíes y con la dirección de Rubén Ávila. En tanto, a las 21.30 en el Teatro Armando Díaz de El Cadillal (sobre ruta 347) continua la temporada de verano con “Pedido de mano” (foto), una de las primeras comedias de Antón Chéjov escrita en Rusia en 1888. Marcelo Escala, Viky Robledo, Marcelo Nonasco y Flor Sal Zurita componen los personajes (un terrateniente ruso, solterón e hipocondríaco; su viejo vecino Stepan, quien quiere casarse con su hija Natalia, una mujer viuda, sin hijos y caprichosa; y una joven criada), envueltos en una disputa en torno a consumar un matrimonio por conveniencia, que va en contra de los intereses personales y del amor real. La entrada es a la gorra.