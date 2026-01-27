Los viajes en moto a través de apps se duplicaron en 2025 y se consolidan como tendencia urbana en Tucumán

La solicitud de viajes en moto a través de aplicación se consolidó este año como una de las alternativas de movilidad preferidas por los tucumanos. En una ciudad dinámica, con distancias cortas y tránsito intenso en horarios clave, cada vez más pasajeros eligen este formato para llegar de forma más eficiente y ágil a sus actividades diarias. Así lo revela un reporte reciente elaborado por DiDi —la plataforma intermediaria de movilidad— con motivo del tercer aniversario de DiDi Moto, basado en los hábitos de sus usuarios.
En cuanto al propósito de los viajes, 45% de los usuarios registrados en la app declararon en una encuesta realizada por DiDi utilizar DiDi Moto para trasladarse a estudios o trabajo, mientras que el resto se divide entre trámites y actividades personales u ocio. El mismo informe también destaca las principales motivaciones de los pasajeros: su precio accesible, la rapidez para llegar a destino y la capacidad de esquivar el tráfico. En Tucumán, estas tendencias se reflejan con fuerza, ya que la moto permite evitar congestionamientos y optimizar hasta un 20% de tiempo en momentos donde cada minuto cuenta.
El perfil de los pasajeros registrados en DiDi evidencia una adopción en crecimiento: más de la mitad tiene entre 18 y 34 años, aunque la tendencia se expande hacia otros grupos etarios, señal de que los viajes en moto ya no son una alternativa exclusiva de jóvenes sino una solución urbana integrada a distintos estilos de vida. Además, un segmento importante la utiliza para conectarse con estudios o trabajo, consolidando su rol como herramienta cotidiana de movilidad.
El auge de los viajes en moto en la movilidad urbana argentina
La modalidad llegó a la Argentina con el lanzamiento de DiDi Moto, pionero en la intermediación del servicio en el país, que comenzó a operar en Buenos Aires y La Plata en noviembre de 2022. En un corto período logró superar el millón de viajes, excediendo todas las expectativas. Actualmente, el servicio está activo en Córdoba, Tucumán, Salta, Misiones, Santa Fe, San Luis, Chaco, Jujuy y Santiago del Estero, y registra un volumen de viajes que multiplica por 110 el nivel alcanzado en sus inicios.
Impulsado por inteligencia artificial y tecnología de punta, DiDi Moto ofrece un ecosistema de seguridad y funciones para reducir los riesgos antes, durante y después de cada viaje. Estos sistemas ayudan a que los usuarios se trasladen con un medio de transporte accesible y fácil de usar, con total confianza.
En un contexto nacional de fuerte crecimiento de la plataforma, Tucumán emerge como una de las provincias donde la movilidad en moto por aplicación se integra con mayor naturalidad al día a día, favorecida por características urbanas que demandan soluciones ágiles y eficientes. El estudio confirma que esta modalidad ya es un componente clave del ecosistema de transporte local, elegida por miles de pasajeros que buscan moverse mejor en la ciudad.
Sobre DiDi
DiDi es la plataforma de intermediación de movilidad inteligente líder en el mundo. La compañía ofrece una amplia gama de servicios mediante aplicaciones en Asia Pacífico, América Latina y África, incluyendo transporte por aplicación, transporte en taxi, viajes compartidos y otras formas de movilidad compartida, así como soluciones para automóviles, entrega de alimentos, transporte de carga y logística y servicios financieros.
DiDi ofrece a quienes posean un auto oportunidades de autoempleo y ganancias flexibles. La compañía tiene el compromiso de colaborar con los legisladores, la industria del taxi, del automóvil, la industria restaurantera y las comunidades para resolver, por medio de tecnología, los desafíos mundiales de movilidad, el medioambiente y oportunidades económicas con innovaciones localizadas de movilidad inteligente, a través del uso de tecnología con inteligencia artificial. DiDi se esfuerza por crear mejores experiencias de vida y mayor valor social, al construir un ecosistema local de servicios seguros, inclusivos y sostenibles para las ciudades del futuro.
