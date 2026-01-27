Los viajes en moto a través de apps se duplicaron en 2025 y se consolidan como tendencia urbana en Tucumán

En cuanto al propósito de los viajes, 45% de los usuarios registrados en la app declararon en una encuesta realizada por DiDi utilizar DiDi Moto para trasladarse a estudios o trabajo, mientras que el resto se divide entre trámites y actividades personales u ocio. El mismo informe también destaca las principales motivaciones de los pasajeros: su precio accesible, la rapidez para llegar a destino y la capacidad de esquivar el tráfico. En Tucumán, estas tendencias se reflejan con fuerza, ya que la moto permite evitar congestionamientos y optimizar hasta un 20% de tiempo en momentos donde cada minuto cuenta.