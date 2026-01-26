Secciones
Por qué el modo "dry" de tu aire acondicionado es la opción ideal para combatir el calor

El modo seco de tu equipo es la opción más eficiente y económica cuando se trata de temperaturas con alta humedad.

¿Qué es el dry mode en tu aire acondicionado? ¿Qué es el "dry mode" en tu aire acondicionado? Fuente: Ford and Doonan
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Si alguna vez decidiste explorar entre los botones del control remoto de tu aire acondicionado, verás que hay más opciones que el conocido “cool” y su contraparte “heat” para los días invernales. Entre ellas se encuentra el a veces enigmático “dry mode” que las personas eligen para mitigar las altas temperaturas en el hogar. Resulta ser que esta puede ser la mejor elección mientras se sobrevive a los calores de nuestra provincia y de otras regiones con clima húmedo.

A medida que suben las marcas térmicas, la incomodidad que solemos sentir no siempre se debe al calor, sino también a la famosa humedad. El aire cargado ya está saturado de vapor de agua, lo que impide que el sudor que sale de nuestra piel —principal mecanismo de enfriamiento del cuerpo— pueda evaporarse y disipar la sensación agobiante, haciéndonos sentir más “pegajosos” y acalorados. En este complejo sistema, parece que eliminar el vapor es la mejor opción, más que extraer la energía calórica.

El clima tucumano, caracterizado por un entorno subtropical de calor y abundante humedad, muchas veces requiere de otros modos de funcionamiento del aire acondicionado para mejorar la comodidad al interior del hogar. Tener en cuenta cómo es el entorno en el que vivimos puede ayudarnos a hacer un uso más eficiente de nuestros equipos y el “modo seco” puede ayudarnos con eso.

¿Qué es el modo "dry" del aire acondicionado?

Este ajuste puede marcar una gran diferencia en ambientes mojados ya que está diseñado específicamente para reducir la saturación ambiental, haciendo que el espacio se sienta más fresco y cómodo sin bajar drásticamente la temperatura. Como explican desde Ford and Doonan, la empresa líder en aire acondicionado con sede en Australia, el objetivo principal de este modo es eliminar el exceso de vapor, a diferencia de la función de refrigeración que se centra en bajar los grados del aire.

El modo seco es especialmente útil cuando la humedad es alta, pero el nivel térmico no es excesivamente elevado; ideal para un día cálido y pesado donde el agua en el ambiente hace que todo se sienta mucho más caliente de lo que es. En estas situaciones, la verdadera incomodidad proviene de la pesadez, y el sistema está diseñado para aliviarla deshumidificando el aire y creando un ambiente interior más refrescante.

¿Cómo funciona el modo "dry" en tu aire acondicionado?

Cuando el modo seco está activado en tu aire acondicionado, funciona de forma diferente a la refrigeración. El compresor del equipo se enciende y apaga intermitentemente mientras el ventilador sigue funcionando a baja velocidad. Esta configuración permite que el sistema absorba la humedad del aire, la condense y la expulse al exterior, a la vez que devuelve aire más árido a la habitación. Así, no solo reduce la condensación, sino que también ayuda a mantener una temperatura interior estable sin enfriar demasiado la habitación. A diferencia del modo de frío, que hace funcionar el compresor continuamente para bajar la temperatura, el modo seco equilibra la temperatura y el vapor, aliviando el aire húmedo y consumiendo menos energía.

Las ventajas del modo dry: confort, mínimas alergias y eficiencia energética

El modo seco ofrece varias ventajas que van más allá de la comodidad. En primer lugar, ayuda a crear un ambiente interior más agradable al reducir la sensación pegajosa y mojada que causan los altos niveles de humedad. Para quienes viven en zonas con alta saturación o durante estaciones donde la carga de agua en el aire se hace más notoria, el modo seco puede proporcionar un alivio inmediato, explican desde Ford and Doonan. Además, puede ayudar a mejorar la calidad del aire interior. Al reducir los niveles de vapor, se reduce el riesgo de moho y ácaros del polvo, que proliferan en condiciones de anegamiento. Esto es especialmente importante para quienes padecen alergias o afecciones respiratorias, ya que un ambiente más deshumidificado puede aliviar los síntomas.

Otra ventaja clave del modo seco es su eficiencia energética. Dado que el sistema no tiene que esforzarse tanto para bajar la temperatura de la habitación, consume menos energía. El compresor funciona de forma intermitente, a diferencia del modo de refrigeración, que funciona continuamente. Con el tiempo, esto puede suponer un ahorro considerable en la factura de la luz, especialmente en días más templados, cuando la humedad es más preocupante que el calor. Al someter al compresor a un menor esfuerzo, el modo seco también reduce el desgaste del sistema, lo que puede ayudar a prolongar la vida útil del aire acondicionado y reducir la frecuencia de las reparaciones.

Cuándo utilizar el modo seco

El modo seco es ideal para días con temperatura moderada, pero humedad alta. Por ejemplo, en un día nublado o lluvioso, cuando el aire se siente pesado y pegajoso, esta función puede ayudar a equilibrar la atmósfera interior sin enfriar demasiado la habitación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este sistema no sustituye al modo de refrigeración durante el calor extremo. Si la temperatura es demasiado alta, cambiar al modo de refrigeración será más eficaz para reducir tanto los grados como la pesadez ambiental. El modo seco funciona mejor en situaciones donde la humedad es el problema principal, no el calor.

