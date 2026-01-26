Por qué el modo "dry" de tu aire acondicionado es la opción ideal para combatir el calor

Las ventajas del modo dry: confort, mínimas alergias y eficiencia energética

El modo seco ofrece varias ventajas que van más allá de la comodidad. En primer lugar, ayuda a crear un ambiente interior más agradable al reducir la sensación pegajosa y mojada que causan los altos niveles de humedad. Para quienes viven en zonas con alta saturación o durante estaciones donde la carga de agua en el aire se hace más notoria, el modo seco puede proporcionar un alivio inmediato, explican desde Ford and Doonan. Además, puede ayudar a mejorar la calidad del aire interior. Al reducir los niveles de vapor, se reduce el riesgo de moho y ácaros del polvo, que proliferan en condiciones de anegamiento. Esto es especialmente importante para quienes padecen alergias o afecciones respiratorias, ya que un ambiente más deshumidificado puede aliviar los síntomas.