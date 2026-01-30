Intensifican los operativos en ríos del sur por el pescador desaparecido

A más de una semana de la desaparición de Matías Exequiel Vallejo, el pescador de 30 años visto por última vez en la zona de Capitán Cáceres, las tareas de búsqueda continúan sin resultados positivos. Este viernes se reanudaron los rastrillajes con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y organismos de rescate, concentrados principalmente en cursos de agua y sectores ribereños de Monteros.