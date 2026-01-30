¿Qué hacer frente al efecto "Blue Monday"?

“Más que poner el foco en una fecha, lo importante es aprender a reconocer señales persistentes de malestar y consultar a tiempo. Detectar antes permite abordar mejor los cuadros emocionales. No es un día clínicamente más triste, pero sí constituyente un fenómeno de malestar emocional temporal que demuestra la vulnerabilidad humana ante factores estresantes y de angustia, tales como el retorno a la rutina, el fin de las fiestas de fin de año y de las vacaciones, las deudas económicas y financieras producto de las fiestas, los objetivos incumplidos, entre otros.”, señalan desde Boreal Salud.