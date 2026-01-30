Novak Djokovic eliminó a Jannik Sinner y está en la final del Abierto de Australia

Épico. No hay otra palabra para describir el triunfo de Novak Djokovic frente a Jannik Sinner en la semifinal del Abierto de Australia. Lo venció por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 en más de cuatro horas de partido, contra todos los pronósticos y la lógica. Es que el máximo ganador de Grand Slams llegaba con una pésima racha contra el italiano, actual número dos del mundo: había perdido los últimos cinco enfrentamientos y todo parecía indicar que la diferencia de edad iba a ser un obstáculo insalvable.
Pero para el mejor de todos los tiempos no hay imposibles. Tras perder el primer set se repuso en el segundo, y repitió la tarea luego de caer en la tercera manga. En el quinto salvó ocho bolas de break, se aferró con uñas y dientes a la cancha y terminó quebrando el saque de Sinner en el séptimo juego. Luego, la definición fue dramática: el serbio desperdició dos match points antes de liquidar el pleito.
En una ilustre carrera, con decenas de hazañas como vencer a Rafael Nadal en Roland Garros, o a Roger Federer en Wimbledon, la de esta mañana se inscribe sin dudas entre sus mayores logros, especialmente por el calendario: tiene 38 años, 14 más que su contrincante de hoy.
"Nole" ahora chocará en la final frente a Carlos Alcaraz, que venció a Alexander Zverev también en cinco sets. Será la 38ª final de Grand Slam para el de Belgrado, e irá en busca de su 25° título.