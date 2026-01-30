Novak Djokovic eliminó a Jannik Sinner y está en la final del Abierto de Australia

Épico. No hay otra palabra para describir el triunfo de Novak Djokovic frente a Jannik Sinner en la semifinal del Abierto de Australia. Lo venció por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 en más de cuatro horas de partido, contra todos los pronósticos y la lógica. Es que el máximo ganador de Grand Slams llegaba con una pésima racha contra el italiano, actual número dos del mundo: había perdido los últimos cinco enfrentamientos y todo parecía indicar que la diferencia de edad iba a ser un obstáculo insalvable.