¿Cansancio constante?: la vitamina que ayuda a recuperar energía y concentración

En ocasiones puede ser necesario un aporte extra de vitaminas que podemos suministrar a nuestro cuerpo en forma de complejos vitamínicos.

Hace 2 Hs

Tener energía resulta vital para el buen desempeño físico y mental durante el día y es preciso poner el foco en la alimentación, el descanso y el tiempo necesario para desconectar del trabajo.

El cansancio físico y mental puede ser el resultado de múltiples causas: falta de sueño, estrés, mala alimentación o exceso de actividad física, por ejemplo. De ahí la necesidad sumar vitaminas y nutrientes para llevar beneficios a la salud integral.

Vitaminas clave para la salud física y mental

Existen 13 vitaminas esenciales, los que significa que son las se requieren para que el cuerpo funcione apropiadamente. Las vitaminas intervienen de forma directa o indirecta en el funcionamiento de nuestro cerebro, sistema endocrino y sistema inmune, regulando diversos aspectos metabólicos y fisiológicos en nuestro cuerpo.

Esto implica, desde la visión hasta la metabolización de nutrientes de los alimentos pasando por la formación de neurotransmisores o formación de glóbulos rojos.

Alimentación saludable y vitaminas

Una alimentación rica en vegetales, frutas y legumbres, con cereales integrales, frutos secos, lácteos, pescados y carnes en menor proporción pueden aportar la cantidad de vitaminas que necesita día a día.

Pero en ocasiones puede ser necesario un aporte extra de vitaminas que podemos suministrar a nuestro cuerpo en forma de complejos vitamínicos, que se pueden hallar en la farmacia.

Dichos preparados también suelen incluir incluyen minerales como el magnesio y el potasio, así como otros elementos como la coenzima Q10 fundamentales para la obtención de energía.

Las principales vitaminas relacionadas con la fatiga y en cansancio se incluyen dentro del grupo B o del complejo B y la vitamina C, amplía el portal de salud.

Su función apunta directamente a mejorar el funcionamiento del sistema inmune, el sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos (su carencia causa anemia y esta otra de las principales causas de la fatiga en muchas personas), especifican desde Mayo Clinic.

Principales vitaminas a tomar

Las principales vitaminas a tomar si tenemos como objetivo disminuir la en cansancio físico y mental deberían ser:

Vitamina B1 o tiamina.

Vitamina B2 o riboflavina.

Vitamina B3 o niacina.

Vitamina B5 o ácido pantoténico.

Vitamina B6 o piridoxina.

Vitamina B12.

Vitamina C, mejora la absorción del hierro y evita la anemia.

Como siempre se recomienda acudir a un médico o a la farmacia y pedir consejo sobre el complejo vitamínico contra el cansancio físico y mental más adecuado para nuestra edad y situación fisiológica.

