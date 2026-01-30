¿Cansancio constante?: la vitamina que ayuda a recuperar energía y concentración

Vitaminas clave para la salud física y mental

Existen 13 vitaminas esenciales, los que significa que son las se requieren para que el cuerpo funcione apropiadamente. Las vitaminas intervienen de forma directa o indirecta en el funcionamiento de nuestro cerebro, sistema endocrino y sistema inmune, regulando diversos aspectos metabólicos y fisiológicos en nuestro cuerpo.