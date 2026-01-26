La megatormenta sigue cubriendo de nieve a Estados Unidos

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que eviten los desplazamientos innecesarios, ya que el riesgo de accidentes es alto. Los meteorólogos predicen que en Nueva York, Washington y Boston la profundidad de la nieve podría alcanzar el medio metro. La nieve cae de manera constante, cubriendo calles, aceras y autos con una capa de escarcha. Además, hace un frío intenso y hay viento, lo que vuelve cada vez más peligrosas las condiciones si la exposición se prolonga. “Este seguirá siendo el período más frío que los neoyorquinos han visto en los últimos ocho años”, dijo Mamdani al sitio CNN.