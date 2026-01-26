Secciones
Mundo

La megatormenta sigue cubriendo de nieve a Estados Unidos

Más de un millón de habitantes se vieron afectados por los cortes de la electricidad. Además se cancelaron más de 10.000 vuelos.

EJERCICIOS. Un hombre corre en la nieve cerca del puente de Manhattan, en el distrito de Brooklyn. afp EJERCICIOS. Un hombre corre en la nieve cerca del puente de Manhattan, en el distrito de Brooklyn. afp
Hace 2 Hs

La megatormenta del ártico ha dejado a una veintena de estados del centro, sur y este de los Estados Unidos en emergencia. Los expertos advierten que podría tratarse del frente frío de mayor envergadura jamás registrado en la historia del país, con sensaciones térmicas que se desploman por debajo de los -20 grados centígrados. Frente a esa situación se activaron protocolos de emergencia ante el avance de un potente frente invernal que está provocando heladas y fuertes precipitaciones de aguanieve y nieve.

La tormenta está ‘arrasando’ los EE.UU., desde las Montañas Rocosas en los estados del sur hasta la costa atlántica en Nueva Inglaterra, con nieve, aguanieve y lluvia helada creando condiciones de frío extremo y peligrosas en las carreteras. Hasta ahora se han reportado tres muertes a causa del frío, mientras que más de un millón de usuarios se quedaron sin el servicio de electricidad, según reporta el sitio de monitoreo PowerOutage.us. Los mayores problemas se registraron en Tennessee, Texas, Mississippi y Louisiana. Al menos 10.000 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana y otros 7.000 sufrieron retrasos.

EN EL CENTRAL PARK. Residentes de Nueva York salieron a aprovechar la nieve para andar en trineos. afp EN EL CENTRAL PARK. Residentes de Nueva York salieron a aprovechar la nieve para andar en trineos. afp

La gran tormenta invernal, que afecta a dos tercios del territorio nacional, avanza hacia el este y ya impacta con severidad zonas de Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas, mientras se espera que en breve alcance regiones más orientales, incluida Nueva York, la ciudad más poblada del país.

Durante el pasado fin de semana, la gente se apresuró a abastecerse de alimentos y otros artículos de primera necesidad, lo que provocó que las estanterías de algunos supermercados se vaciaran.

EN WASHINGTON. Un trabajador retira la nieve de la fachada de un edificio en la capital estadounidense. EN WASHINGTON. Un trabajador retira la nieve de la fachada de un edificio en la capital estadounidense.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que eviten los desplazamientos innecesarios, ya que el riesgo de accidentes es alto. Los meteorólogos predicen que en Nueva York, Washington y Boston la profundidad de la nieve podría alcanzar el medio metro. La nieve cae de manera constante, cubriendo calles, aceras y autos con una capa de escarcha. Además, hace un frío intenso y hay viento, lo que vuelve cada vez más peligrosas las condiciones si la exposición se prolonga. “Este seguirá siendo el período más frío que los neoyorquinos han visto en los últimos ocho años”, dijo Mamdani al sitio CNN.

MEGATORMENTA. El temporal “Fern” se despliega desde Nuevo México hasta Carolina del Norte. MEGATORMENTA. El temporal “Fern” se despliega desde Nuevo México hasta Carolina del Norte.

Las autoridades federales confirmaron el cierre preventivo de sus oficinas, mientras el sistema meteorológico se desplaza hacia la poblada región del Atlántico Medio. Distintos reportes de varios estados daban cuenta que, al menos nueve personas murieron debido a las bajas temperaturas.

Temas Estados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El vértigo de enero se enfrió en Davos
1

El vértigo de enero se enfrió en Davos

Seis recomendaciones de libros para leer en las vacaciones de verano
2

Seis recomendaciones de libros para leer en las vacaciones de verano

Un golpe sobre la mesa de la Real Academia: polémica sobre la lengua, entre“el guasap” y “la Inquisición”
3

Un golpe sobre la mesa de la Real Academia: polémica sobre la lengua, entre“el guasap” y “la Inquisición”

4

El monte

La vida de una creadora rebelde
5

La vida de una creadora rebelde

6

Las noches de amor en Groenlandia

Más Noticias
Seven de Tafí del Valle: tradición, rugby y una evolución que no rompe el ritual

Seven de Tafí del Valle: tradición, rugby y una evolución que no rompe el ritual

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Las jubilaciones no alcanzan: atención trabajadores y empresarios

Las jubilaciones no alcanzan: atención trabajadores y empresarios

Disfrutá del teatro al aire libre en Tafí del Valle

Disfrutá del teatro al aire libre en Tafí del Valle

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

Sexualmente hablando: las sustitutas de Masters y Johnson

Sexualmente hablando: las sustitutas de Masters y Johnson

Las fiestas previas del Carnaval se multiplican en distintos clubes de Tucumán

Las fiestas previas del Carnaval se multiplican en distintos clubes de Tucumán

La vida de una creadora rebelde

La vida de una creadora rebelde

Comentarios