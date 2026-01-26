La megatormenta sigue cubriendo de nieve a Estados Unidos

La megatormenta del ártico ha dejado a una veintena de estados del centro, sur y este de los Estados Unidos en emergencia. Los expertos advierten que podría tratarse del frente frío de mayor envergadura jamás registrado en la historia del país, con sensaciones térmicas que se desploman por debajo de los -20 grados centígrados. Frente a esa situación se activaron protocolos de emergencia ante el avance de un potente frente invernal que está provocando heladas y fuertes precipitaciones de aguanieve y nieve.
La tormenta está ‘arrasando’ los EE.UU., desde las Montañas Rocosas en los estados del sur hasta la costa atlántica en Nueva Inglaterra, con nieve, aguanieve y lluvia helada creando condiciones de frío extremo y peligrosas en las carreteras. Hasta ahora se han reportado tres muertes a causa del frío, mientras que más de un millón de usuarios se quedaron sin el servicio de electricidad, según reporta el sitio de monitoreo PowerOutage.us. Los mayores problemas se registraron en Tennessee, Texas, Mississippi y Louisiana. Al menos 10.000 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana y otros 7.000 sufrieron retrasos.
La gran tormenta invernal, que afecta a dos tercios del territorio nacional, avanza hacia el este y ya impacta con severidad zonas de Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas, mientras se espera que en breve alcance regiones más orientales, incluida Nueva York, la ciudad más poblada del país.
Durante el pasado fin de semana, la gente se apresuró a abastecerse de alimentos y otros artículos de primera necesidad, lo que provocó que las estanterías de algunos supermercados se vaciaran.
En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que eviten los desplazamientos innecesarios, ya que el riesgo de accidentes es alto. Los meteorólogos predicen que en Nueva York, Washington y Boston la profundidad de la nieve podría alcanzar el medio metro. La nieve cae de manera constante, cubriendo calles, aceras y autos con una capa de escarcha. Además, hace un frío intenso y hay viento, lo que vuelve cada vez más peligrosas las condiciones si la exposición se prolonga. “Este seguirá siendo el período más frío que los neoyorquinos han visto en los últimos ocho años”, dijo Mamdani al sitio CNN.
Las autoridades federales confirmaron el cierre preventivo de sus oficinas, mientras el sistema meteorológico se desplaza hacia la poblada región del Atlántico Medio. Distintos reportes de varios estados daban cuenta que, al menos nueve personas murieron debido a las bajas temperaturas.