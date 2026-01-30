Secciones
SociedadActualidad

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde viv

El hermano de la joven argentina que había desparecido en Los Ángeles y fue encontrada muerta reveló nuevos detalles sobre el caso.

Narela Barreto estaba desaparecida desde el 23 de enero y en las últimas horas la encontraron muerta Narela Barreto estaba desaparecida desde el 23 de enero y en las últimas horas la encontraron muerta Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Santiago Barreto, hermano de Narela Barreto, la joven de 27 años que residía en Los Ángeles, Estados Unidos, brindó nuevos detalles sobre el caso y las circunstancias que rodearon su muerte. Según explicó, la principal hipótesis que maneja la familia es que el ataque ocurrió cuando Narela se dirigía a su trabajo. 

“La agarraron cuando estaba yendo al trabajo. No sabemos si es alguien conocido o no, pero creemos que le inyectaron algo, que la tomaron desprevenida y que en ese mismo ataque se produjo el homicidio”, sostuvo. Además, remarcó que la joven tenía toda la documentación en regla para vivir en Estados Unidos.

Las últimas horas de Narela Barreto: qué hizo la argentina antes de su desaparición y muerte en Los Ángeles

Las últimas horas de Narela Barreto: qué hizo la argentina antes de su desaparición y muerte en Los Ángeles

Narela estaba desaparecida desde el 23 de enero. Su padre, Marcelo Márquez Barreto, viajó al país norteamericano con la intención de encontrarla y regresarla a la Argentina. Llegó el miércoles a Los Ángeles y, en las primeras horas del jueves, le envió un mensaje a su esposa, quien permanecía en el país: “Gorda, la encontré, está muerta”, una información que luego fue confirmada por su ahijada, Kiara.

La muerte de Narela Barreto: su hermano contó cómo y dónde encontraron el cuerpo de la argentina desaparecida en Los Ángeles

Según relató su familia, el cuerpo de Narela fue encontrado en la calle, a cinco cuadras del departamento al que se había mudado recientemente. La información fue aportada por su padre, quien ya viajó a Los Ángeles para interiorizarse de la investigación. De acuerdo con su testimonio, la joven llevaba al menos un par de días fallecida, aunque no pudo identificar las calles donde fue hallada.

Santiago, hermano de la víctima, detalló que la principal hipótesis es que Narela fue atacada cuando se dirigía a su trabajo. “No sabemos si es alguien conocido o no, pero creemos que le inyectaron algo, la agarraron desprevenida y en ese mismo ataque fue el homicidio”, afirmó.

En ese marco, indicó que un amigo de la joven ingresó al nuevo departamento junto con la policía y constató que todo estaba en orden. “No fue un robo. Esto ocurrió en la calle, cuando ella se estaba yendo a algún lugar, probablemente al trabajo”, señaló, y agregó que Narela tenía su celular con ella.

Finalmente, Santiago negó que la joven haya utilizado un auto de aplicación. Explicó que los viajes de Uber estaban vinculados al correo electrónico de su madre y que el último registro corresponde a un servicio de entrega, no a un traslado en el que Narela se hubiera subido.

Temas Los Angeles
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las últimas horas de Narela Barreto: qué hizo la argentina antes de su desaparición y muerte en Los Ángeles

Las últimas horas de Narela Barreto: qué hizo la argentina antes de su desaparición y muerte en Los Ángeles

Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina que había desaparecido en Los Ángeles

Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina que había desaparecido en Los Ángeles

¿Que decía el último mensaje que Narela Barreto le mandó a su mamá antes de su muerte?

¿Que decía el último mensaje que Narela Barreto le mandó a su mamá antes de su muerte?

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Lo más popular
Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
1

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Caso Érika Antonella Sosa: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
2

Caso Érika Antonella Sosa: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
3

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos
4

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Jaldo, la estrategia del all in y la escasez de fichas
5

Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

Inundación en Las Piedritas: Todos los años pasa lo mismo, dicen los vecinos
6

Inundación en Las Piedritas: "Todos los años pasa lo mismo", dicen los vecinos

Más Noticias
Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Comentarios