Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde viv

Santiago Barreto, hermano de Narela Barreto, la joven de 27 años que residía en Los Ángeles, Estados Unidos, brindó nuevos detalles sobre el caso y las circunstancias que rodearon su muerte. Según explicó, la principal hipótesis que maneja la familia es que el ataque ocurrió cuando Narela se dirigía a su trabajo.
“La agarraron cuando estaba yendo al trabajo. No sabemos si es alguien conocido o no, pero creemos que le inyectaron algo, que la tomaron desprevenida y que en ese mismo ataque se produjo el homicidio”, sostuvo. Además, remarcó que la joven tenía toda la documentación en regla para vivir en Estados Unidos.
Narela estaba desaparecida desde el 23 de enero. Su padre, Marcelo Márquez Barreto, viajó al país norteamericano con la intención de encontrarla y regresarla a la Argentina. Llegó el miércoles a Los Ángeles y, en las primeras horas del jueves, le envió un mensaje a su esposa, quien permanecía en el país: “Gorda, la encontré, está muerta”, una información que luego fue confirmada por su ahijada, Kiara.
La muerte de Narela Barreto: su hermano contó cómo y dónde encontraron el cuerpo de la argentina desaparecida en Los Ángeles
Según relató su familia, el cuerpo de Narela fue encontrado en la calle, a cinco cuadras del departamento al que se había mudado recientemente. La información fue aportada por su padre, quien ya viajó a Los Ángeles para interiorizarse de la investigación. De acuerdo con su testimonio, la joven llevaba al menos un par de días fallecida, aunque no pudo identificar las calles donde fue hallada.
Santiago, hermano de la víctima, detalló que la principal hipótesis es que Narela fue atacada cuando se dirigía a su trabajo. “No sabemos si es alguien conocido o no, pero creemos que le inyectaron algo, la agarraron desprevenida y en ese mismo ataque fue el homicidio”, afirmó.
En ese marco, indicó que un amigo de la joven ingresó al nuevo departamento junto con la policía y constató que todo estaba en orden. “No fue un robo. Esto ocurrió en la calle, cuando ella se estaba yendo a algún lugar, probablemente al trabajo”, señaló, y agregó que Narela tenía su celular con ella.
Finalmente, Santiago negó que la joven haya utilizado un auto de aplicación. Explicó que los viajes de Uber estaban vinculados al correo electrónico de su madre y que el último registro corresponde a un servicio de entrega, no a un traslado en el que Narela se hubiera subido.