¿Cuáles son los escenarios económicos que enfrenta la Argentina?

La relevancia de este escenario apremia. Argentina enfrenta vencimientos de deuda en dólares “muy agudos” entre 2027 y 2029. Sin acceso a mercados internacionales de crédito, el país se enfrentaría a un problema: la incapacidad de pagar sus obligaciones. Por el contrario, cuando el riesgo país es bajo, Argentina puede aplicar lo que se conoce como “rollover de deuda”: tomar nuevo financiamiento para pagar los vencimientos, una práctica común en todo el mundo. “No es que salir a tomar deuda externa sea malo”, aclara Salas. “Tomar deuda externa con riesgo país bajo puede estar bien y Argentina lo necesita”.