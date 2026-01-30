Secciones
¿Cuáles son los escenarios económicos que enfrenta la Argentina?
30 Enero 2026

Bernabé Salas, economista de la Fundación Federalismo y Libertad, resalta que con 20 días de compra de reservas se bajó un poco más de 100 puntos del riesgo país. Su análisis se centra en un indicador que considera fundamental: el vínculo entre la compra de reservas y la reducción del riesgo país.

En apenas tres semanas, el Banco Central adquirió U$S 600 millones, logrando que el indicador descendiera desde cerca de 600 puntos hasta alcanzar los 490 puntos. Para Salas, esta caída es “contundente” y demuestra que la relación entre ambos fenómenos es directa. Durante gobiernos anteriores, esta conexión fue cuestionada pero ahora vuelve a ser el eje de la política monetaria. 

Esta estrategia resulta importante, afirma, porque cuando el riesgo país desciende por debajo de los 300 puntos, Argentina puede acceder al mercado internacional de crédito en condiciones más ventajosas significando poder emitir bonos en dólares, tomar deuda externa a tasas bajas y captar financiamientos de magnitud.

La relevancia de este escenario apremia. Argentina enfrenta vencimientos de deuda en dólares “muy agudos” entre 2027 y 2029. Sin acceso a mercados internacionales de crédito, el país se enfrentaría a un problema: la incapacidad de pagar sus obligaciones. Por el contrario, cuando el riesgo país es bajo, Argentina puede aplicar lo que se conoce como “rollover de deuda”: tomar nuevo financiamiento para pagar los vencimientos, una práctica común en todo el mundo. “No es que salir a tomar deuda externa sea malo”, aclara Salas. “Tomar deuda externa con riesgo país bajo puede estar bien y Argentina lo necesita”. 

El riesgo, no radica en endeudarse, sino en hacerlo con condiciones desfavorables. Cuando la confianza internacional es baja, los acreedores demandan tasas mucho más altas, disminuyen el monto que están dispuestos a prestar y, en casos extremos, simplemente se retiran del mercado. En cuanto a posibles peligros coyunturales, Salas reconoce vulnerabilidades. Si hubiese un quiebre en la relación diplomática con Estados Unidos o algún shock económico podría revertir la tendencia y enviar el riesgo país nuevamente hacia arriba.

Sin embargo, confía en que, si el gobierno persiste en la compra de reservas y el contexto se mantiene estable, el indicador seguirá bajando.

