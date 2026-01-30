Extorsionan e intimidan a las familias de manifestantes muertos

Mahmudi fue abatido por disparos de las fuerzas de seguridad el 8 de enero, cerca de la ciudad de Isfahan. Su familia esperó ocho días para recuperar su cuerpo, según la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega. Las autoridades no querían entregar el cadáver y sólo accedieron tras advertir a los parientes que no debían hablar del caso, y de imponer una multa equivalente a U$S2.875.