Santiago del Estero: levantan la veda de pesca, pero piden tomar algunas precauciones
30 Enero 2026

El subdirector de Bosques y Fauna de Santiago del Estero confirmó que la veda de pesca en esa provincia se levantará a partir de hoy.

“Les pedimos a los pescadores que, por el nivel de agua que tienen los ríos, no ingresen al lecho ni realicen la actividad desde los puentes. A quienes lo hagan embarcados, se les recomienda que lleven todos los elementos de seguridad exigidos, especialmente los salvavidas”, indicó el ingeniero.

El funcionario recordó que los permisos de pesca se pueden gestionar en la página web http://dgbyf.gob.ar/.

“Allí no sólo se explican cuáles son los trámites que deben realizar, sino que también figura la reglamentación vigente. Recomendamos cumplirla porque se realizarán controles en todas las provincias”, finalizó.

