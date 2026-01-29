Confirman el derrumbe de la empresa que creó las hamburguesas Paty: deuda de $23.000 millones y 1.000 cheques sin fondo

El declive operativo que muestra el frigorífico Pico, propiedad de Ernesto "Tito" Lowenstein, el creador de las hamburguesas Paty y el complejo turístico Las Leñas, sigue levantando polvareda a partir de su impacto en el empleo y la contundencia de sus números financieros en rojo. El establecimiento con base en La Pampa, exponen datos del Banco Central (BCRA), posee una deuda con, precisamente, instituciones bancarias y entidades crediticias que supera los 23.000 millones de pesos. Además, la firma emitió 1.066 cheques sin fondos por algo más de 11.900 millones también en moneda nacional. El frigorífico Pico viene de imponer la suspensión por tiempo indeterminado de sus 450 empleados.
Pico funciona en la localidad de Trenel y, según declaró Horacio Lorenzo, jefe comunal en ese distrito pampeano, suman cientos los empleados suspendidos y la compañía de Lowenstein debe varios meses a los productores de hacienda de esa zona y la cercana Eduardo Castex.
Frigorífico Pico y una deuda sideral
En los últimos meses, el establecimiento pampeano pasó de faenar alrededor de 600 vacunos por día a apenas 50, un derrumbe que refleja el delicado presente del sector cárnico. La situación se agravó por la fuerte retracción de las exportaciones, especialmente hacia China, principal destino de la carne argentina.
"En General Pico se comenta que la crisis que atraviesa la planta podría desembocar en una venta o alquiler al Frigorífico Gorina y que, de concretarse, volvería a entrar en producción en el mes de febrero", señalan fuentes pampeanas.
El mandatario comunal afirmó que, a raíz de la situación que atraviesa Pico, "hay gente que anda buscando trabajo por todos lados y encima está todo paralizado".
"Incluso a nosotros también nos perjudica, porque tenemos un lavadero industrial de ropa donde hace varios meses que no cobramos el trabajo, y ahora no estamos lavando nada porque (en el frigorífico) no están faenando", expresó.
Este mes, Pico licenció a su personal por tiempo indeterminado y anticipó que pagaría $500.000 por empleado, además de entregar la carne semanal acordada con los operarios de la planta.
Con relación a sus números financieros, la base de deudores del BCRA expone que Pico debe más de $9.100 millones al Banco de La Pampa, casi $4.000 millones a la SGR Integra Pymes, $2.900 millones al Santander y otros $2.750 millones al Banco Nación, entre otros incumplimientos por saldar.
Por el lado de los cheques, el detalle arroja 1.066 documentos rechazados por carecer de fondos y una deuda derivada de esos incumplimientos que alcanza los 11.900 millones de pesos. En el último año, frigorífico Pico apenas cubrió el 3.5% de los cheques que emitió.
El frigorífico Pico es propiedad de Ernesto "Tito" Lowenstein y Alan Lowenstein, su hijo. En cuanto al perfil de Ernesto Lowenstein, desde La Pampa afirman que tiene 86 años y un amplio CV empresarial: creó la marca Paty y el complejo Las Leñas en la década de los 80. Es hermano de Alfredo Lowenstein, quien en 1994 lanzó Pumper Nic, la primera cadena de hamburgueserías argentina.
El negocio de la carne, muy complicado
La situación delicada que atraviesa Pico refleja el pésimo momento comercial que atraviesa el sector del procesamiento de la carne en general.
Se estima que al menos 10 plantas frigoríficas mermaron o directamente pusieron algún tipo de freno a sus actividades durante 2025. Semejante parate coincide con números como los expuestos por el Institución de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), que dan cuenta tanto de una caída en las exportaciones como la continuidad del derrumbe que exhibe el consumo interno.
El año 2025 cerró con una caída interanual del 7% en las ventas de carnes al exterior, con el dato de una menor compra por parte de China, que igual concentró casi el 70% de los envíos de ese producto al exterior.
Al mismo tiempo, la faena cayó 15% en la medición de diciembre de 2025 versus igual mes pero del año anterior. Por otra parte, el año pasado, el consumo promedio interno y per cápita de carne vacuna se ubicó en torno a los 42 kilos, uno de los niveles más bajos en décadas. La caída de la demanda interna expone el difícil momento que atraviesan las economías hogareñas.
En paralelo a esa situación, se disparó la importación de cortes vacunos provenientes de Brasil, que este año alcanzarían números records con 120.000 toneladas de ingresos pronosticados. En 2025 la marca, también inédita, se ubicó por encima de las 60.000 toneladas. Semejante aluvión de productos provenientes del exterior socava las posibilidades de que los frigoríficos nacionales enderecen su situación en 2026.