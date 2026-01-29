Confirman el derrumbe de la empresa que creó las hamburguesas Paty: deuda de $23.000 millones y 1.000 cheques sin fondo

El declive operativo que muestra el frigorífico Pico, propiedad de Ernesto "Tito" Lowenstein, el creador de las hamburguesas Paty y el complejo turístico Las Leñas, sigue levantando polvareda a partir de su impacto en el empleo y la contundencia de sus números financieros en rojo. El establecimiento con base en La Pampa, exponen datos del Banco Central (BCRA), posee una deuda con, precisamente, instituciones bancarias y entidades crediticias que supera los 23.000 millones de pesos. Además, la firma emitió 1.066 cheques sin fondos por algo más de 11.900 millones también en moneda nacional. El frigorífico Pico viene de imponer la suspensión por tiempo indeterminado de sus 450 empleados.