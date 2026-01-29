El riesgo país corta una racha de seis bajas y los ADRs caen en Wall Street

El riesgo país frenó este jueves una racha de seis bajas consecutivas y volvió a mostrar una leve suba, aunque continúa por debajo de los 500 puntos básicos y en niveles mínimos de los últimos ocho años. El movimiento se dio en una jornada marcada por retrocesos en los bonos soberanos y caídas mayoritarias de los ADRs argentinos en Wall Street.
El índice elaborado por JP Morgan avanzó 1,2% hasta ubicarse en los 490 puntos básicos, luego de haber tocado valores no vistos desde 2018. A pesar del rebote, el indicador se mantiene sensiblemente por debajo del promedio regional, que ronda las 250 unidades.
Bonos en dólares y riesgo país
En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de bajas. Las principales caídas correspondieron al Bonar 2029 (-0,8%), al Global 2041 (-0,7%) y al Bonar 2038 (-0,3%).
El comportamiento de los títulos tuvo lugar luego de la última licitación de deuda en pesos, en la que el Gobierno logró un rollover del 124%, un resultado que fue bien recibido por el mercado, aunque acompañado por tasas elevadas en los tramos más cortos.
Acciones locales y ADRs en Wall Street
En este contexto, el índice S&P Merval retrocedió 0,8% y cerró en 3.204.127,85 puntos, mientras que medido en dólares cayó 1,3% hasta los 2.130 puntos.
Las mayores pérdidas de la jornada fueron para Comercial del Plata (-3,3%), BBVA (-2,9%) y Metrogas (-2,7%). En contraste, mostraron subas las acciones de Telecom (+3%), Transener (+2,2%) e YPF (+1,6%).
Por su parte, los ADRs argentinos operaron mayoritariamente en baja en la Bolsa de Nueva York. Se destacaron los descensos de Edenor (-2,6%), Central Puerto (-2,2%) y Banco Macro (-2%).
Expectativas del mercado
Analistas del mercado financiero señalaron que la mejora acumulada del riesgo país en las últimas semanas sigue generando expectativas sobre un eventual regreso de la Argentina al mercado internacional de deuda, vedado desde 2018.
“La caída del riesgo país permite reducir la tasa de interés real y disminuir los costos financieros en general, de ahí la importancia del tema”, explicó Germán Ledinich, analista de Bull Market Brokers.
Otro factor que es seguido de cerca por los inversores es la compra de divisas por parte del Banco Central. En enero, la autoridad monetaria acumuló adquisiciones por u$s1.084 millones, tras sumar u$s33 millones en la última rueda, fortaleciendo las reservas internacionales.
Licitación del Tesoro y deuda en pesos
A un día del cierre de las carteras de enero, la demanda por títulos públicos en pesos volvió a quedar en evidencia con una nueva licitación del Tesoro. La colocación alcanzó una renovación cercana al 125% de los vencimientos, con una tasa del 42,41% en el tramo más corto y un fuerte peso de instrumentos con vencimiento en marzo.
El resultado superó las expectativas del mercado, que preveía un rollover cercano al 100%, y reforzó la percepción de un mayor apetito por los activos en pesos, pese al contexto de tasas elevadas.