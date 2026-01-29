Secciones
EconomíaNoticias económicas

El riesgo país corta una racha de seis bajas y los ADRs caen en Wall Street

El indicador repunta desde mínimos de ocho años, aunque se mantiene por debajo de los 500 puntos básicos. Los bonos en dólares operan con mayoría de bajas y las acciones argentinas retroceden en Nueva York.

EN WALL STREET. EN WALL STREET.
Hace 2 Hs

El riesgo país frenó este jueves una racha de seis bajas consecutivas y volvió a mostrar una leve suba, aunque continúa por debajo de los 500 puntos básicos y en niveles mínimos de los últimos ocho años. El movimiento se dio en una jornada marcada por retrocesos en los bonos soberanos y caídas mayoritarias de los ADRs argentinos en Wall Street.

El índice elaborado por JP Morgan avanzó 1,2% hasta ubicarse en los 490 puntos básicos, luego de haber tocado valores no vistos desde 2018. A pesar del rebote, el indicador se mantiene sensiblemente por debajo del promedio regional, que ronda las 250 unidades.

Bonos en dólares y riesgo país

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de bajas. Las principales caídas correspondieron al Bonar 2029 (-0,8%), al Global 2041 (-0,7%) y al Bonar 2038 (-0,3%).

El comportamiento de los títulos tuvo lugar luego de la última licitación de deuda en pesos, en la que el Gobierno logró un rollover del 124%, un resultado que fue bien recibido por el mercado, aunque acompañado por tasas elevadas en los tramos más cortos.

Acciones locales y ADRs en Wall Street

En este contexto, el índice S&P Merval retrocedió 0,8% y cerró en 3.204.127,85 puntos, mientras que medido en dólares cayó 1,3% hasta los 2.130 puntos.

Las mayores pérdidas de la jornada fueron para Comercial del Plata (-3,3%), BBVA (-2,9%) y Metrogas (-2,7%). En contraste, mostraron subas las acciones de Telecom (+3%), Transener (+2,2%) e YPF (+1,6%).

Por su parte, los ADRs argentinos operaron mayoritariamente en baja en la Bolsa de Nueva York. Se destacaron los descensos de Edenor (-2,6%), Central Puerto (-2,2%) y Banco Macro (-2%).

Expectativas del mercado

Analistas del mercado financiero señalaron que la mejora acumulada del riesgo país en las últimas semanas sigue generando expectativas sobre un eventual regreso de la Argentina al mercado internacional de deuda, vedado desde 2018.

“La caída del riesgo país permite reducir la tasa de interés real y disminuir los costos financieros en general, de ahí la importancia del tema”, explicó Germán Ledinich, analista de Bull Market Brokers.

Otro factor que es seguido de cerca por los inversores es la compra de divisas por parte del Banco Central. En enero, la autoridad monetaria acumuló adquisiciones por u$s1.084 millones, tras sumar u$s33 millones en la última rueda, fortaleciendo las reservas internacionales.

Licitación del Tesoro y deuda en pesos

A un día del cierre de las carteras de enero, la demanda por títulos públicos en pesos volvió a quedar en evidencia con una nueva licitación del Tesoro. La colocación alcanzó una renovación cercana al 125% de los vencimientos, con una tasa del 42,41% en el tramo más corto y un fuerte peso de instrumentos con vencimiento en marzo.

El resultado superó las expectativas del mercado, que preveía un rollover cercano al 100%, y reforzó la percepción de un mayor apetito por los activos en pesos, pese al contexto de tasas elevadas.

Temas Banco Central de la República ArgentinaBanco MacroArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez
1

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz
2

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles
3

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató
4

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal
5

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
Countries, bajo la lupa: la Provincia avanzará con acciones judiciales contra grandes contribuyentes morosos

Countries, bajo la lupa: la Provincia avanzará con acciones judiciales contra grandes contribuyentes morosos

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

Comentarios