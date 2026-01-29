El riesgo país corta una racha de seis bajas y los ADRs caen en Wall Street

Licitación del Tesoro y deuda en pesos

A un día del cierre de las carteras de enero, la demanda por títulos públicos en pesos volvió a quedar en evidencia con una nueva licitación del Tesoro. La colocación alcanzó una renovación cercana al 125% de los vencimientos, con una tasa del 42,41% en el tramo más corto y un fuerte peso de instrumentos con vencimiento en marzo.