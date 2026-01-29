“Menos TikTok y más obras”: el reclamo que marcó la recorrida de Rossana Chahla por la avenida Kirchner

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, quedó en el centro de la escena tras difundir en sus redes sociales un video de su recorrida por las obras de repavimentación de la avenida Néstor Kirchner, donde un vecino le reclamó desde su vehículo “menos TikTok y más obras”.
La jefa municipal supervisaba el inicio de los trabajos que se ejecutan sobre esa arteria de la capital, una obra que se desarrollará en dos tramos: entre avenida Colón y el Canal Sur; y desde Colón hasta avenida Alem. El proyecto apunta a mejorar el estado de la calzada, afectada por el deterioro del pavimento y problemas de escurrimiento del agua.
Durante la recorrida, Chahla se detuvo a observar distintos sectores de la avenida y advirtió sobre falencias en la infraestructura urbana, como hundimientos del pavimento, acumulación de agua tras las lluvias y ausencia de cordón cuneta en algunos puntos. También dio indicaciones a su equipo para mejorar la señalización y advertir a los conductores sobre las tareas en ejecución.
El momento de mayor tensión del video se produjo cuando un hombre interrumpió la escena con un reproche directo a la intendenta, cuestionando la difusión de su gestión en redes sociales. Chahla respondió en el lugar y sostuvo que la presencia en la obra y la comunicación a través de plataformas digitales no son excluyentes, sino parte de una misma estrategia de gestión y visibilización del trabajo municipal.
La intendenta remarcó que la ciudad enfrenta problemas estructurales acumulados durante años y que las obras públicas implican procesos que requieren tiempo, planificación y molestias temporales para los vecinos. En ese marco, pidió comprensión a los ciudadanos mientras avanzan los trabajos.