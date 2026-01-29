“Menos TikTok y más obras”: el reclamo que marcó la recorrida de Rossana Chahla por la avenida Kirchner

El momento de mayor tensión del video se produjo cuando un hombre interrumpió la escena con un reproche directo a la intendenta, cuestionando la difusión de su gestión en redes sociales. Chahla respondió en el lugar y sostuvo que la presencia en la obra y la comunicación a través de plataformas digitales no son excluyentes, sino parte de una misma estrategia de gestión y visibilización del trabajo municipal.