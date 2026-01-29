Javier Milei volvió a cargar contra Cristina Kirchner al difundir un audio y cuestionar el sistema previsional

“Cuando digo ‘andá a hablar con ese pelotudo, decile que cuando él sea presidente en el 2017 no va a poder pagar las jubilaciones de parte mía’, ¿viste?”, se escucha decir a Fernández de Kirchner en uno de los tramos más comentados de la grabación. Según publicó en su momento el sitio Infobae, la conversación se enmarcaba en un análisis interno del peronismo tras la derrota electoral de 2015, en la que también se alude a la situación del Partido Justicialista y al distanciamiento de la ex mandataria con la estructura partidaria.