Javier Milei volvió a cargar contra Cristina Kirchner al difundir un audio y cuestionar el sistema previsional

El Presidente compartió una grabación filtrada durante el kirchnerismo y la utilizó para renovar sus cuestionamientos a la ex mandataria, al peronismo y al funcionamiento del sistema jubilatorio.

Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei volvió a apuntar públicamente contra la ex mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, al compartir en sus redes sociales un antiguo audio que había generado polémica durante el kirchnerismo. La grabación, atribuida a una conversación informal entre la ex presidenta y el ex funcionario neuquino, Oscar Parrilli, volvió a circular acompañada por duras críticas del actual jefe de Estado.

El material difundido corresponde a una escucha que se filtró a comienzos de 2018, cuando Cristina ya había dejado la Presidencia. En el audio, la ex mandataria relata un intercambio ocurrido durante una visita a San Juan y menciona una advertencia vinculada al futuro pago de jubilaciones.

“Cuando digo ‘andá a hablar con ese pelotudo, decile que cuando él sea presidente en el 2017 no va a poder pagar las jubilaciones de parte mía’, ¿viste?”, se escucha decir a Fernández de Kirchner en uno de los tramos más comentados de la grabación. Según publicó en su momento el sitio Infobae, la conversación se enmarcaba en un análisis interno del peronismo tras la derrota electoral de 2015, en la que también se alude a la situación del Partido Justicialista y al distanciamiento de la ex mandataria con la estructura partidaria.

Al repostear el audio, Milei acompañó la publicación con un mensaje en el que volvió a cuestionar al kirchnerismo y al sistema previsional. “Perversión. Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo, mofándose de lo que le dejan al sucesor”, escribió el Presidente. En el mismo texto, sostuvo que desde la oposición “impulsan medidas que llevan a la quiebra del Estado” y cerró con una frase contundente: “Por suerte están de salida… Fin”.

