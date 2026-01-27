La última eliminada de MasterChef: ¿quién es Esther Goris?

El pasado lunes 26 de enero Esther Goris fue eliminada del reality MasterChef Celebrity. Gracias a este show, muchas personas de generaciones jóvenes conocieron a una figura mítica del cine nacional. A su vez, los contemporáneos lograron reavivar su recuerdo debido a su carisma, belleza e inteligencia.
Uno de los papeles más icónicos de Goris fue el de Eva Perón en la película homónima de 1996, dirigida por Juan Carlos Desanzo. Este film la llevó a una fama mundial y a numerosos galardones en festivales extranjeros. Sin embargo, no fue solo actriz; también trabajó como dramaturga y directora de cine.
La vida de Esther Goris
Nacida en Buenos Aires el 5 de marzo de 1963, Esther Goris destaca como una figura multifacética en la cultura argentina gracias a su labor como actriz, guionista, dramaturga y directora. Su trayectoria abarca diversas disciplinas artísticas, consolidando un prestigio que trasciende el cine y el teatro. En 1999, la Editorial Sudamericana lanzó su primera incursión literaria titulada Agata Galiffi, la flor de la mafia, obra que rápidamente alcanzó una gran repercusión pública.
Este libro logró un éxito rotundo al transformarse en un superventas poco después de su publicación. El impacto de la narrativa de Esther Goris fue tal que el jurado de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires la distinguió como la mejor novela del año. De este modo, la artista reafirmó su capacidad creativa, demostrando que su talento para contar historias posee la misma fuerza tanto en las tablas como en el papel.
Películas de Esther Goris
-2019 "A oscuras"
-2018 "One Shot"
-2017 "Yo soy así, Tita de Buenos Aires"
-2017 "Libro de la Memoria: Homenaje a las víctimas del atentado"
-2012 "Dormir al sol"
-2012 "Acorralados"
-2009 "Ni dios, ni patrón, ni marido"
-2009 "Paco"
-2001 "Testigos ocultos"
-2001 "Entre los dioses del desprecio"
-2000 "AmanDos"
-1999 "Ángel, la diva y yo"
-1998 "Doña Bárbara"
-1997 "Los salvajes"
-1996 "Eva Perón"
-1995 "Las cosas del querer 2"
-1995 "El día que Maradona conoció a Gardel"
-1995 "Fotos del alma"
-1994 "Años rebeldes"
-1993 "Pasión según San Juan"
-1985 "Bairoletto, la aventura de un rebelde"
-1984 "Atrapadas"
-1984 "Gracias por el fuego"
-1983 "Los enemigos"