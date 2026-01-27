La última eliminada de MasterChef: ¿quién es Esther Goris?

Este libro logró un éxito rotundo al transformarse en un superventas poco después de su publicación. El impacto de la narrativa de Esther Goris fue tal que el jurado de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires la distinguió como la mejor novela del año. De este modo, la artista reafirmó su capacidad creativa, demostrando que su talento para contar historias posee la misma fuerza tanto en las tablas como en el papel.