El pequeño aparato del hogar que dispara el gasto de luz sin que te des cuenta

Especialistas en eficiencia energética advierten que este tipo de dispositivos puede demandar entre 15 y 40 watts de manera continua. A lo largo de un mes, ese gasto acumulado puede equipararse al de otros electrodomésticos que se utilizan de forma más intermitente, como el lavarropas. A este fenómeno se lo conoce como consumo fantasma o stand by, aunque en muchos casos el equipo nunca llega a apagarse por completo.