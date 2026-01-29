El pequeño aparato del hogar que dispara el gasto de luz sin que te des cuenta
Aunque suele pasar desapercibido, hay un pequeño electrodoméstico que permanece encendido todo el día y puede elevar notablemente el consumo de energía en el hogar. Identificarlo y cambiar un simple hábito ayuda a evitar sorpresas en la factura de luz.
Cuando la factura de electricidad llega más alta de lo esperado, la primera sospecha suele recaer en los electrodomésticos de mayor tamaño. Sin embargo, en muchos hogares el verdadero aumento se explica por un dispositivo mucho más chico y cotidiano, que permanece activo incluso cuando nadie lo está usando.
Se trata del decodificador de TV o de los equipos de streaming, presentes en millones de casas. Aunque el televisor esté apagado, estos aparatos continúan funcionando las 24 horas: mantienen conexiones a internet, descargan actualizaciones automáticas y conservan encendidas sus luces indicadoras. Ese uso permanente genera un consumo eléctrico constante que suele pasar inadvertido.
Especialistas en eficiencia energética advierten que este tipo de dispositivos puede demandar entre 15 y 40 watts de manera continua. A lo largo de un mes, ese gasto acumulado puede equipararse al de otros electrodomésticos que se utilizan de forma más intermitente, como el lavarropas. A este fenómeno se lo conoce como consumo fantasma o stand by, aunque en muchos casos el equipo nunca llega a apagarse por completo.
El impacto se multiplica cuando se suman otros aparatos que funcionan de forma similar: módems, routers, consolas de videojuegos o barras de sonido. Juntos, pueden elevar el consumo eléctrico del hogar sin generar señales evidentes de uso.
Reducir este gasto no requiere grandes cambios. Apagar por completo el decodificador cuando no se utiliza o conectarlo a una zapatilla con interruptor permite cortar el suministro de energía de manera sencilla. Además, algunos modelos incluyen opciones de ahorro energético que conviene activar. Detectar estos consumos invisibles es un paso clave para optimizar el uso de la electricidad y evitar sorpresas en la boleta de luz.