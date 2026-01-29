Secciones
SociedadActualidad

El pequeño aparato del hogar que dispara el gasto de luz sin que te des cuenta

Aunque suele pasar desapercibido, hay un pequeño electrodoméstico que permanece encendido todo el día y puede elevar notablemente el consumo de energía en el hogar. Identificarlo y cambiar un simple hábito ayuda a evitar sorpresas en la factura de luz.

El pequeño aparato del hogar que dispara el gasto de luz sin que te des cuenta El pequeño aparato del hogar que dispara el gasto de luz sin que te des cuenta
Hace 2 Hs

Cuando la factura de electricidad llega más alta de lo esperado, la primera sospecha suele recaer en los electrodomésticos de mayor tamaño. Sin embargo, en muchos hogares el verdadero aumento se explica por un dispositivo mucho más chico y cotidiano, que permanece activo incluso cuando nadie lo está usando.

Se trata del decodificador de TV o de los equipos de streaming, presentes en millones de casas. Aunque el televisor esté apagado, estos aparatos continúan funcionando las 24 horas: mantienen conexiones a internet, descargan actualizaciones automáticas y conservan encendidas sus luces indicadoras. Ese uso permanente genera un consumo eléctrico constante que suele pasar inadvertido.

Especialistas en eficiencia energética advierten que este tipo de dispositivos puede demandar entre 15 y 40 watts de manera continua. A lo largo de un mes, ese gasto acumulado puede equipararse al de otros electrodomésticos que se utilizan de forma más intermitente, como el lavarropas. A este fenómeno se lo conoce como consumo fantasma o stand by, aunque en muchos casos el equipo nunca llega a apagarse por completo.

El impacto se multiplica cuando se suman otros aparatos que funcionan de forma similar: módems, routers, consolas de videojuegos o barras de sonido. Juntos, pueden elevar el consumo eléctrico del hogar sin generar señales evidentes de uso.

Reducir este gasto no requiere grandes cambios. Apagar por completo el decodificador cuando no se utiliza o conectarlo a una zapatilla con interruptor permite cortar el suministro de energía de manera sencilla. Además, algunos modelos incluyen opciones de ahorro energético que conviene activar. Detectar estos consumos invisibles es un paso clave para optimizar el uso de la electricidad y evitar sorpresas en la boleta de luz.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adiós a las golosinas: obligan a las máquinas expendedoras a ofrecer productos saludables en este país

Adiós a las golosinas: obligan a las máquinas expendedoras a ofrecer productos saludables en este país

Lo más popular
Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez
1

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz
2

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató
3

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal
4

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?
5

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua
6

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

Más Noticias
Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Comentarios