Domínguez bancó a Ascacíbar y fue tajante: “Le dio mucho al club”

Uno de los puntos más sensibles de su discurso fue la defensa pública de Santiago Ascacíbar. Ante los cuestionamientos por su salida, el DT fue claro: el “Ruso” “le dio mucho al club”, dejó ingresos importantes en dos transferencias y su decisión de irse “era algo que él sentía necesario para su carrera desde fines del año pasado”. Un respaldo frontal, sin matices, que buscó ponerle contexto a una salida que generó ruido entre los hinchas.