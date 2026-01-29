Domínguez bancó a Ascacíbar y fue tajante: “Le dio mucho al club”

Eduardo Domínguez volvió a pararse con firmeza en el centro de la escena de Estudiantes. Tras la victoria 2-1 frente a Boca por la segunda fecha del Torneo Apertura, el entrenador fue tajante en su análisis del partido: “Prácticamente no nos patearon al arco”, dijo, destacando la solidez defensiva como uno de los pilares del equipo.
Más allá del resultado, Domínguez atraviesa un proceso de reconstrucción del plantel luego de varias salidas importantes. En ese contexto, remarcó la necesidad de sostener una mentalidad competitiva con la llegada de refuerzos y un grupo que, según su mirada, debe seguir creciendo sin perder ambición, aun en medio de los cambios.
Uno de los puntos más sensibles de su discurso fue la defensa pública de Santiago Ascacíbar. Ante los cuestionamientos por su salida, el DT fue claro: el “Ruso” “le dio mucho al club”, dejó ingresos importantes en dos transferencias y su decisión de irse “era algo que él sentía necesario para su carrera desde fines del año pasado”. Un respaldo frontal, sin matices, que buscó ponerle contexto a una salida que generó ruido entre los hinchas.
Fiel a su estilo, Domínguez también dejó frases fuertes sobre lo institucional y su relación con la prensa. “El club está por encima del entrenador”, sostuvo, al explicar que decisiones como abrirle la puerta a exjugadores responden a políticas de la dirigencia y no a voluntades personales. Incluso sin vivir en la ciudad, aseguró tener “los pies sobre la tierra” y entender el sentimiento del mundo Estudiantes, en una conducción marcada por mensajes directos y sin concesiones.