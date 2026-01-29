Secciones
DeportesFútbol

Domínguez bancó a Ascacíbar y fue tajante: “Le dio mucho al club”

El DT de Estudiantes defendió al “Ruso” ante las críticas, destacó el triunfo ante Boca y reafirmó su estilo frontal con la prensa y su respeto por las decisiones del club.

A BAJAR LA ESPUMA. Domínguez le puso paños fríos a la salida de Ascacibar, A BAJAR LA ESPUMA. Domínguez le puso paños fríos a la salida de Ascacibar,
Hace 1 Hs

Eduardo Domínguez volvió a pararse con firmeza en el centro de la escena de Estudiantes. Tras la victoria 2-1 frente a Boca por la segunda fecha del Torneo Apertura, el entrenador fue tajante en su análisis del partido: “Prácticamente no nos patearon al arco”, dijo, destacando la solidez defensiva como uno de los pilares del equipo.

Más allá del resultado, Domínguez atraviesa un proceso de reconstrucción del plantel luego de varias salidas importantes. En ese contexto, remarcó la necesidad de sostener una mentalidad competitiva con la llegada de refuerzos y un grupo que, según su mirada, debe seguir creciendo sin perder ambición, aun en medio de los cambios.

Uno de los puntos más sensibles de su discurso fue la defensa pública de Santiago Ascacíbar. Ante los cuestionamientos por su salida, el DT fue claro: el “Ruso” “le dio mucho al club”, dejó ingresos importantes en dos transferencias y su decisión de irse “era algo que él sentía necesario para su carrera desde fines del año pasado”. Un respaldo frontal, sin matices, que buscó ponerle contexto a una salida que generó ruido entre los hinchas.

Fiel a su estilo, Domínguez también dejó frases fuertes sobre lo institucional y su relación con la prensa. “El club está por encima del entrenador”, sostuvo, al explicar que decisiones como abrirle la puerta a exjugadores responden a políticas de la dirigencia y no a voluntades personales. Incluso sin vivir en la ciudad, aseguró tener “los pies sobre la tierra” y entender el sentimiento del mundo Estudiantes, en una conducción marcada por mensajes directos y sin concesiones.

Temas Eduardo DomínguezPúblico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez
1

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz
2

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató
3

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal
4

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?
5

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua
6

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

Más Noticias
Di María, silbidos en Avellaneda y un fuerte respaldo de Jorgelina Cardoso

Di María, silbidos en Avellaneda y un fuerte respaldo de Jorgelina Cardoso

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

Boca tuvo un mal partido en La Plata y cayó ante Estudiantes

Boca tuvo un mal partido en La Plata y cayó ante Estudiantes

Comentarios