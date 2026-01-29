Tu cuerpo después de los 60: cuánto tiempo de actividad física deben hacer las mujeres

Es por ello que, el hospital Brigham and Women de Bostón, realizó un estudio al respecto con más de 14.000 mujeres mayores de 62 años durante alrededor de 10 años. El método que utilizaron fue darle a cada una de las personas una pulsera de seguimiento de actividad física, con el objetivo de obtener datos concisos sobre la cantidad y la intensidad del ejercicio que llevaban a cabo.