Argentina, cerca de volver al mercado de deudas

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda? En un marco de normalización de la economía, la captación de inversiones es clave para que el crecimiento económico sea sostenido, incluso más alto del 4% que se proyecta para este año. La dinámica tiende, con ese escenario, a recuperar el empleo y, por ende, el poder adquisitivo del salario. Paralelamente, implica una recuperación de la reputación de la Argentina ante el mundo, viciada durante décadas por los constantes default y el rótulo de “incumplidora serial”.
Como define Cohen Aliados Estratégicos, el regreso a los mercados de capitales para normalizar el plan financiero del sector público, además de ser necesario, es imperativo, ya que Argentina precisa financiar un déficit de la cuenta corriente del balance de pagos y no tiene reservas para cubrirlo. Es por ello que el regreso del Tesoro Nacional a los mercados de capitales se hará con el Banco Central (BCRA) revirtiendo la dinámica actual de las reservas internacionales, para lo que deberá plantearse una actualización del esquema de bandas que le dé aire al mercado de cambios. Asimismo, indica Cohen, le permitirá comprar más dividas. En ese camino se encuentra precisamente el Central, que ayer adquirió U$S 33 millones, con lo que las operaciones en el mes totalizaron los U$S 1.082 millones. En ese contexto, las reservas se ubican en el nivel más alto, desde septiembre de 2021, con U$S 46.159 millones, en términos brutos, mientras que subieron U$S 380 millones netos. Este esquema será el camino para que el riesgo país rompa con la lateralización que muestra desde que se disipó el riesgo electoral y se acerque al de sus comparables y que le permita retornar a los mercados de capitales -mientras tanto, irá cumpliendo con los vencimientos de deuda con préstamos puente de bancos extranjeros-, subraya el equipo de Research de Cohen.
Más cerca
Si bien no está claro que piensa el ministro de Economía Luis Caputo sobre el tema, y sobre todo los tiempos, los expertos coinciden en que si el riesgo país cae a niveles de 400 puntos, la Argentina estaría en condiciones de regresar a los mercados internacionales de deuda. Es la “barrera psicológica” que marcan y que el país no quedó lejos de alcanzar luego de que este miércoles rompió el piso de los 500 puntos.
Según Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, la “baja del riesgo país es muy positiva, al quebrar los 500 puntos, lo cual ya empieza a ser una señal muy, muy buena”. La última vez que estuvo en estos niveles fue en 2018. “Dado el contexto internacional -con la tasa de interés de la FED-, para que Argentina pueda volver a los mercados internacionales y endeudarse a una tasa razonable, el riesgo país debería caer a los 400 puntos. Obviamente, si cae más, mejor; pero con 400 puntos ya podría volver a los mercados internacionales a una tasa razonable. Y no está tan lejos: hoy estamos en 493”, explicó el economista. Además, recordó que “se viene la discusión en el Congreso de la reforma laboral; si esto avanza, va a presionar todavía más a la baja el riesgo país, lo cual sería espectacular”.
“La baja que estamos viendo responde a varios drivers, pero diría que está principalmente explicada por dos factores: primero, Argentina mantiene el equilibrio fiscal; y segundo, ahora empezó a comprar reservas de manera sostenida”, señaló.
Sostuvo que la Argentina “tiene vencimientos no mayores de acá a junio; si continúa con este ritmo de compra de reservas, los puede afrontar con seguridad. En julio hay uno grande, pero al menos hoy Argentina está dando la señal de que de acá a junio puede transitar tranquilo, y creo que eso fue premiado con la baja del riesgo país. Ojalá a esto se sume que avancen las reformas”.
Un espejo
La caída del riesgo país deja a la Argentina a unos 60 puntos del EMBI de Ecuador, que hizo esta semana una emisión de deuda, con vencimientos en 2034 y 2039, a tasas de 8,75% y 9,25%, respectivamente.
El gobierno de ese país recibió ofertas por U$S 2.480 millones correspondientes a los bonos 2030 y por U$S 2.120 millones de los bonos 2035, en el contexto de su programa de recompra en efectivo. En total, Ecuador recomprará cerca de U$S 3.000 millones de bonos globales, principalmente a partir de los títulos con vencimiento en 2030 y, en menor medida, de los bonos 2035, consignó Noticias Argentinas.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía logró renovar más del 100% de los vencimientos que enfrentaba en un importante test de deuda en pesos. Con depósitos que apenas sumaban $ 2,3 billones, la cartera económica evitó inyectar pesos al mercado y se pospuso la baja de tasas que era necesaria para potenciar el repunte de la actividad económica.