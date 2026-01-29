Las siete inquietantes preguntas de Bernie Sanders

“¿Qué pasará con el trabajo?”, fue la siguiente. La automatización, la robótica y la tentación de que la IA haga todo pondría en riesgo alrededor de 100 millones de empleos sólo en Estados Unidos, advirtió. Y fue más allá al detallar que el 40% de las enfermeras; el 47% de los conductores de camiones; el 64% de las tareas de los contadores; el 65% de los docentes y el 89% de los empleados de las cadenas rápidas de comida podrían ser sustituidos por máquinas, con un aumento de la productividad y una merma de los costos empresarios, pero -asimismo- con una crisis humana grave.